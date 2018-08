JN 07 Maio 2018 às 19:33 Facebook

O Conselho de Disciplina da Federação ordenou à Comissão de Instrutores da Liga a abertura de um processo de flagrante delito a Rúben Dias, devido a um lance do central encarnado com Gelson Martins, no dérbi de sábado, em Alvalade, que não foi sancionado por Carlos Xistra.

O processo vai ser discutido, terça-feira, em reunião do Conselho de Disciplina.

Já o médio leonino Bruno Fernandes, que viu o cartão amarelo por rasteirar Cervi, escapou à decisão do Concelho de Disciplina uma vez que o lance foi julgado com um cartão amarelo. No entanto, não invalida que a Comissão de Instrutores não possa também instaurar um sumaríssimo ao médio do Sporting e fazer a proposta de castigo.