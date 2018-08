Como travar Ronaldo e Salah? Um jornalista britânico e um espanhol explicam

26 Maio 2018 às 18:47 Facebook

Twitter

Tony Banks, jornalista do Daily Express (Inglaterra)

Como travar Salah?

Por estranho que pareça, o jogador-chave do Real Madrid na final pode muito bem não ser Cristiano Ronaldo! Se a equipa espanhola quer parar Mo Salah na final de Kiev - e foram poucos os que conseguiram isso esta época -, tem de confiar em absoluto na ação de Casemiro à frente dos defesas centrais. O Liverpool e Salah são especialistas em aproveitar as perdas de bola dos adversários para lançar contra-ataques letais e esses momentos vão ser fundamentais para encontrar o campeão europeu. Se Casemiro e os centrais impedirem Salah de receber a bola, então o Real fica mais perto do 13.º troféu.

Ignacio Camacho, jornalista do AS (Espanha)

Como travar Ronaldo?

Cristiano Ronaldo é imparável. Com o passar dos anos, o português mudou o estilo de jogo para manter a eficácia frente à baliza: hoje em dia, é um jogador de área, com um apurado sexto sentido para se antecipar aos defesas e ser sempre o primeiro a chegar à bola. Por isso, se Klopp quer parar Ronaldo não deve apostar numa marcação individual, mas sim tentar impedir que a bola lhe chegue em boas condições. Para isso, é imperioso cercar e dificultar os passes dos principais parceiros de CR7, como Marcelo, Isco, Kroos, Benzema ou Modric. Mas o Bola de Ouro encontra sempre um caminho...