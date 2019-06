Competições da Liga vão ter bola igual à da Bundesliga

Hoje às 11:27 Facebook

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional divulgou, esta quarta-feira, que a denominada "Select Brillant Super TB" será a bola oficial das competições profissionais na próxima temporada, numa parceria que se prolongará até 2023.

A empresa dinamarquesa é fornecedora de várias ligas profissionais e divisões europeias e nos EUA, e chega ao nosso país através de um acordo com a Liga de Clubes, que passa a ter uma bola com as mesmas características da 'Derbystar' que é utilizada na Bundesliga, sendo que, de acordo com aquele organismo, "o nome é diferente apenas por questões de mercado".

Segundo a Liga, "a 'Brillant Super TB' é certificada pela FIFA Quality Pro e é adequada para jogos ao mais alto nível. Os materiais são cuidadosamente selecionados e testados para combinar, com exatidão, as qualidades que oferecem a melhor jogabilidade e durabilidade. O desenho da bola tem uma base branca clássica contrastando com os poderosos elementos de cor vermelha e bordas dinâmicas, simbolizando a velocidade e o movimento da bola num jogo de ritmo acelerado. O design aumenta a visibilidade da bola para jogadores, guarda-redes e espetadores, e a construção original de 32 painéis proporcionam um voo superior e com maior estabilidade no ar.

Para Pedro Proença, presidente da Liga, a qualidade do produto está confirmada, sendo este um fator "fundamental numa competição profissional".