Conceição: "A alguns interessa-lhes dizer que o grupo não é forte"

Sérgio Conceição garantiu esta segunda-feira que espera um jogo difícil frente ao Lokomotiv e salientou que Herrera tem dado "o que pode e o que não pode" pela equipa.

Em antevisão ao encontro de terça-feira, frente ao Lokomotiv, Sérgio Conceição disse esperar um jogo com maiores dificuldades em relação ao encontro na Rússia, dada às possíveis mudanças na equipa russa.

"A motivação tem de ser diária, para ganhar pontos e jogos. Da parte do Lokomotiv é normal que queira ganhar, que pense que pode fazer um resultado positivo, assim como nós. É importante entrar de forma forte, como entrámos na Rússia. O jogo de amanhã poderá ser mais difícil, até porque o Krychowiak, que jogou a central, pode passar para o meio-campo. Estamos a falar de uma dinâmica para melhor. Vamos encontrar mais dificuldades do que no jogo da Rússia, mas isso não nos impede de fazer tudo para conseguirmos os três pontos", começou por analisar.

Sérgio Conceição voltou a afirmar que o grupo da Liga dos Campeões é "equilibrado".

"Não sei o que é que o treinador adversário pensará. O que tem feito no campeonato foi um bocadinho diferente daquilo que apresentou no jogo da Rússia. Já estamos habituados a isso, estava à espera de um Lokomotiv mais igual àquele que tem sido mais vezes na temporada. A alguns interessa-lhes dizer que o grupo não é forte, mas não é verdade. Ainda não perdemos num grupo equilibrado e há três equipas com uma diferença de três pontos".

O treinador dos azuis e brancos deixou ainda elogios a Herrera. O técnico revelou que o mexicano tem trabalhado de forma condicionada desde o embate na Rússia, frente ao Lokomotiv.

"Não sei se repararam, mas o Herrera tem jogado condicionado desde o jogo com o Lokomotiv e nos 10 ou 15 minutos que tem feito tem dado o que pode e o que não pode para ajudar a equipa. Um jogador que está de corpo e alma connosco e em final de contrato, isso representa bem o espíritio de balneário".

Corona: "Se for preciso jogar a central, eu jogo"

O mexicano considerou que, embora o F. C. Porto esteja perto da passagem para os oitavos de final, a equipa não pode perder o foco.

"Estamos bem, mas temos de ganhar estes três pontos que são muito importantes para seguir em frente, mas também para continuar o que temos feito. Estamos a trabalhar bem e esperamos conseguir a vitória. Ser regular sempre foi o meu problema. Estou com muito gosto e muita paixão. Espero que seja esta a temporada que me leve a essa continuidade. Se tiver de jogar a central, jogo", disse Corona.

O jogo entre o F. C. Porto e o Lokomotiv, no Estádio do Dragão, está marcado para as 20 horas de terça-feira.