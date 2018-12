Conceição admite "bom momento", mas não gosta de elogios

Nuno Amaral Hoje às 12:58 Facebook

O treinador do F. C. Porto diz que a equipa tem feito o que lhe compete, mas não entra em euforias pela série em curso de 12 vitórias consecutivas.

Na antevisão do jogo de sábado com o Santa Clara, nos Açores, Sérgio Conceição assumiu o objetivo de voltar a ganhar para que o resultado não apague tudo o que de bom foi feito nas últimas semanas. "Estamos num bom momento, mas não gosto nada de elogios. O futebol é um recomeço constante. Depois de cada jogo que se ganha, ficamos outra vez no fio da navalha. Estou a par das coisas que se dizem, mas isso não influencia minimamente o meu caminho", afirmou o técnico portista, esta sexta-feira, no Olival.

Conceição falou num "contexto difícil" na deslocação a São Miguel, criticando o calendário apertado que o F. C. Porto enfrenta nesta fase da época. "Temos representado o país como ninguém, mas por vezes não somos respeitados pelo operador que marca os jogos. Voltámos de Istambul às 5.30 horas da manhã de quarta-feira, jogamos no sábado e depois outra vez na terça-feira. Claro que gostava de jogar noutros dias. As pessoas querem espetáculo, mas para isso é preciso que os jogadores recuperem", referiu.

Sobre a Champions e o possível adversário nos oitavos de final, o treinador dos dragões deixou comentários para mais tarde, mas sempre foi dizendo, com um sorriso, que o F. C. Porto é uma "equipa apetecível" para os clubes que ficaram em segundo lugar dos grupos e concordou com Casillas, quando este sublinhou que a equipa tem de ser "realista". "Ainda bem que perguntaram ao Iker e não a um jogador mais jovem, senão este ainda podia dizer que queremos ganhar a Liga dos Campeões. Vamos concentrar-nos no nosso grande objetivo, que é o campeonato, e pensar na Champions quando chegar a altura dos próximos jogos".

Questionado acerca de uma afirmação recente de Rui Vitória, segundo o qual a classificação do campeonato podia ser diferente sem erros de arbitragem, Sérgio Conceição preferiu chutar para canto: "Estamos na segunda época com o VAR. É a opinião do treinador do Benfica e não tenho nada a acrescentar".