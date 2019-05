Conceição admite que o plantel "ficou chocado" com enfarte de Casillas

Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador dos dragões falou sobre o enfarte que o guarda-redes espanhol sofreu no treino de quarta-feira e revelou que antes de entrar em estágio para o jogo com o Aves, a equipa visitará esta sexta-feira o guardião no hospital.

Na antevisão do jogo deste sábado (20.30 horas), no Dragão, frente ao Desportivo das Aves, da 32.ª jornada da Liga de futebol, o técnico portista contou ter sabido do que sucedera em concreto a Casillas, meia hora após o treino de quarta-feira. "Tivemos essa notícia e aí senti que o plantel ficou chocado. Mas não precisamos de situações destas para unir o grupo. Tenho um grupo muito solidário", fez notar Sérgio Conceição.

O treinador do F. C. Porto revelou que o plantel vai visitar esta sexta-feira Casillas, antes de ir para estágio. "Aconselha-se alguma tranquilidade e precaução com as visitas. Em termos médicos não posso dizer muito... Sei que a evolução é boa, que ele está bem", realçou.

"[Durante o treino] Percebi que ele estava com dificuldade e vi que o fisioterapeuta já tinha chamado a equipa médica. Não achamos que fosse grave, parecia só uma indisposição", relatou ainda Sérgio Conceição, sobre o sucedido no treino de quarta-feira.

Depois do empate com o Rio Ave, Sérgio Conceição considera que a equipa portista "tem de dar uma resposta de acordo com o que é o F. C. Porto", mas avisou que o Aves "tem feito uma segunda volta acima da média. Temos de estar precavidos".

No rescaldo do desafio de Vila do Conde, em que o próprio colocou a hipótese de deixar o comando da equipa, Sérgio Conceição alertou para a necessidade de "refletir bem", desvalorizando certos comentários sobre o tema. "Às vezes apetecia-me rasgar a camisa, perante o que dizem alguns comentadores. O importante é olhar para o mar azul. A nação portista tem de estar unidade até ao fim da época, a final de Taça de Portugal, mas continuo a dizer que esta é uma época à Porto".

"Não há quente, nem frio. Assumo o que digo, só tenho uma palavra. Se o presidente achar que devo ficar, se tivermos condições de lutar por título, obviamente que fico", disse ainda Sérgio Conceição.