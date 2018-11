Conceição: "Alguém dizia mal do António Oliveira e eu torcia-lhe o pescoço"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:04 Facebook

Sérgio Conceição foi um dos participantes no World Scouting Congress, que decorreu no Porto. O treinador do F. C. Porto deu os segredos para lidar com o balneário.

"É extremamente importante o treinador ser genuíno. É a base. Não pode haver dois discursos. Os jogadores têm de sentir que são iguais nos diferentes papéis que têm, não só dentro de campo, mas no peso no balneário. Posso falar individualmente com um ou outro, a equipa técnica também trabalha. Hoje é muito mais difícil do que antigamente. Antigamente havia um grande respeito pela figura do treinador. Hoje, por várias razões e pela nova mentalidades, fica mais difícil gerir isso", começou por dizer o técnico.

Sérgio Conceição considerou "não haver uma forma exata" para lidar com o balneário, considerando que o mais importante é ter um plantel focado.

"A grande dificuldade do treinador hoje em dia é exatamente manter um grupo unido em que toda a gente esteja focado nos objetivos da equipa. Em situações difíceis para o jogador, como não jogar a titular, tenham o mesmo comprometimento e foco dos que jogam. Não há uma forma exata para liderar um balneário, porque toda a gente é diferente de toda a gente. Está aí a chave do sucesso: grupo forte, unido, comprometido, focado. Acho que é o mais difícil com tudo que envolve as famílias dos jogadores, as redes sociais, os amigos a bater nas costas e a dizerem que é o melhor do mundo e o treinador é que não percebe nada. Antigamente, alguém dizia mal do António oliveira e eu torcia-lhe o pescoço. Hoje há bons miúdos, mas mais frágeis em termos emocionais", concluiu.

Disponível para reunião com treinadores da Liga

O treinador mostrou-se disponível para participar numa reunião com outros técnicos da Liga de forma partilhar conhecimentos e experiências.

"Houve uma abordagem do José Couceiro, que está agora em outras funções, para fazermos uma reunião entre os treinadores de futebol da Liga, nomeadamente, dos três grandes e eu respondi logo que sim. Acho que é importante essa partilha e não tenho problema em falar de futebol com todos. Acho até extremamente vantajoso", partilhou.

Questionado sobre o impacto que a paragem do campeonato para os compromissos das seleções poderá ter na sua equipa, Sérgio Conceição disse esperar que "não venha quebrar o ritmo".

"Espero que o bom momento em que estávamos continue, é para isso que trabalhamos, para que não venha quebrar o ritmo", apontou o treinador do F. C. Porto, lembrando os oito jogos que a sua equipa terá de fazer nos próximos 35 dias.

Sérgio Conceição participou num painel subordinado ao tema "Como o futebol pode mudar a vida das pessoas?", comparando as dificuldades que sentiu quando era jovem com a pressão que sente, agora, como treinador do F. C. Porto.

"A maior pressão que tive, de forma não tão consciente, foi quando era miúdo, ao ter alguma dificuldade para arranjar comida. Essa foi a maior pressão da minha vida. A partir do momento em que tenho capacidade para trabalhar e cabeça para pensar, depende tudo de mim. Essa pressão diária que imponho a mim e ao grupo faz-me sentir bem e eu lido facilmente com ela", confessou.

O treinador acrescentou, já no final, que essa pressão faz parte do seu ADN, garantindo conviver bem com isso quando a sente por parte do presidente do clube ou dos adeptos.

"Sinto-me bem a representar um grande clube e ter de apresentar resultados, que também dependem de mim. Tenho tudo à minha disposição, um centro de treinos de manhã à noite para trabalhar e potenciar ao máximo a equipa. A pressão faz parte do meu dia-a-dia e eu tento responder com resultados", completou.