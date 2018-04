Conceição: "Às vezes, o VAR vem complicar e não ajudar"

Miguel Pataco Hoje às 12:34 Facebook

O treinador do F. C. Porto quer recuperar o lugar que o clube tem ocupado desde a quinta jornada - o primeiro -, mas para isso é preciso superar, esta segunda-feira, um visita historicamente difícil ao Estádio do Restelo. Conceição comentou as polémicas com a arbitragem deste fim de semana, criticou a calendarização dos dois clássicos e pediu respeito pelos jogadores de futebol.

A derrota do Sporting em Braga, no sábado, pode permitir ao F. C. Porto abrir uma vantagem de oito pontos para o terceiro classificado em caso de triunfo frente ao Belenenses, mas Sérgio Conceição não dá como garantido que a luta pelo título seja, agora, exclusiva de dragões e águias.

"Vou começar por dizer que foi um sábado pregado à televisão. Depois de ver uma equipa estar a ganhar 3-0 aos 70 minutos e perder 4-3 [Portimonense-Moreirense], sei que tudo é possível no futebol. Cada ponto que se perde nesta fase final, torna tudo mais difícil, mas não há impossíveis, desde que matematicamente haja essa possibilidade. Vi um bom jogo de futebol entre Braga e Sporting, duas equipas de muita qualidade e que aproximou o Braga, que está a fazer um excelente campeonato. As pessoas levaram a mal eu ter juntado o Braga aos que lutam pelo título, mas afinal tinha razão", afirmou o treinador portista.

Conceição recordou um jogo de 1998 que viu na RTP Memória entre Belenenses e F. C. Porto para resumir as dificuldades que espera no duelo de amanhã: "Vai ser difícil. O Belenenses encontrou estabilidade defensiva e essa base permitiu amealhar pontos importantes. É uma equipa com qualidade individual e coletiva, que tem jogado de forma diferente do que é habitual na Liga. Com o Benfica, em casa, fizeram uma excelente primeira parte e temos de estar preparados. Queremos manter o nosso lugar, o primeiro, que tem sido nosso desde a quinta jornada".

Mais uma vez, o F. C. Porto entra em campo depois dos rivais e Conceição não deixou de criticar o agendamento dos encontros: "Tirando as provas europeias, isso foi uma constante. Umas vezes é compreensível, outras nem tanto. Dos que estão marcados, vamos sempre jogar depois dos adversários. A operadora tem decisão sobre as marcações, não me perguntem porquê. Se houve reuniões? Houve. O clássico que conta, para já, é este com o Belenenses, mas depois do clássico com o Benfica... temos 72 horas para preparar a meia-final da Taça com o Sporting. Podia ser no sábado [Benfica] ou na quinta [Sporting]? Podia. No jogo a seguir, até poderíamos jogar na segunda-feira? Poderíamos. Que as pessoas ponham a mão na consciência, porque isto é importante e decisivo".

Os jogos de sábado de Benfica e Sporting ficaram marcados por algumas intervenções polémicas do VAR, cenário que Conceição não compreende, apesar de até defender o instrumento estreado esta época na Liga: "O VAR e os árbitros trabalham em prol da verdade desportiva. Isso não está em causa, se não fosse assim seria muito grave. Sou apologista de tudo o que sejam ferramentas para mais verdade desportiva. É o primeiro ano, muitas coisas têm corrido mal: Às vezes, o VAR vem complicar e não ajudar. O arbitro toma decisões no momento e que até são acertadas e o VAR vem complicar, como se viu este fim de semana. Cria indefinição e indecisão no juízo final".

"É mau ver situações com as de Vagner"

A boleia das polémicas da arbitragem, o técnico portista criticou o clima de denúncias que se vive no futebol português e que tem atacado, até, o brio profissional dos atletas. "O futebol precisa de ser falado, mas pelo que se passa dentro das quatro linhas, dos jogadores, das opções dos treinadores. Eu gosto de ser criticado por uma má opção, por uma substituição mal feita. Fala-se muito de coisas negativas. Fico terrivelmente triste por não se falar dos jogadores de uma forma positiva. Passei por muitos balneários e é muito mau ver situações como a do Vagner [guarda-redes do Boavista]. Se acerta é porque estava comprado, se erra estava comprado. Alguém tem de fazer algo em relação a isto. Temos de defender a honra e o bom nome dos jogadores", pediu.

Questionado se os diretores de Comunicação deviam ser mais moderados, incluindo o do F. C. Porto, Conceição defendeu que as posições no clube portista estão bem definidas: "Não sei. Não quero entrar no que as Direções ou diretores de comunicação fazem. Não tenho de me meter nisso, porque também exijo que não se metam no meu trabalho. O Francisco J. Marques tem feito um trabalho excelente na defesa F. C. Porto, mas se estou 100% de acordo com o que fazem os diretores de comunicação, não estou. Mas, cá dentro, temos tudo bem definido", garantiu.

A terminar a conferência de Imprensa deste domingo, Sérgio Conceição foi questionado sobre um alegado interesse do PSG na sua contratação e optou por brincar para dar um tom mais descontraído ao domingo de Páscoa: "Como digo sempre, do portão do Olival não passam notícias de mercado. Mas veio-me à cabeça uma situação engraçada sobre esse assunto: por uma vez, sou eu metido numa equipa e não o Marco Silva. Atenção, que isto é uma brincadeira, gosto muito do Marco. Acho que não tem qualquer fundamento, nem é importante neste momento. Qualquer coisa do mercado, é para ser falado daqui a um mês e 13 dias ou 20 dias - sinal que chegaríamos à final da Taça - e aí falamos do mercado dos jogadores. O treinador, esse, tem contrato", lembrou.