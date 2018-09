Conceição com todo o plantel às ordens

Hoje às 21:32 Facebook

Concluída a agenda internacional de seleções, o treinador do F. C. Porto tem o efetivo completo para o jogo desta sexta-feira, com o Chaves, para a Taça da Liga.

Pela primeira vez em quase duas semanas, o treino desta quinta-feira, realizado no Estádio do Dragão, foi o primeiro em que Sérgio Conceição dispôs de toda a equipa, após os regressos dos "internacionais" Bruno Costa, Diogo Leite, Felipe, Éder Militão e Chidozie.

O treino decorreu à porta fechada e foi o ensaio para ao desafio da primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga.

O boletim clínico portista inclui os nomes de Diogo Costa (trabalho de ginásio e treino condicionado), Mbemba (tratamento e trabalho de ginásio), Soares (tratamento e trabalho de ginásio), André Pereira (treino integrado condicionado) e Aboubakar (treino integrado condicionado).

À margem do treino, Sónia Carneiro, diretora executiva coordenadora da Liga, entregou os prémios relativos à época Liga 2017/18. Sérgio Conceição recebeu o prémio de Melhor Treinador, Iker Casillas foi galardoado com o prémio de Jogador Fair-Play e quatro jogadores (Alex Telles, Felipe, Herrera e Marega) receberam os prémios relativos à presença no Onze do Ano da Liga 2017/18. Ricardo Pereira, transferido para o Leicester, também fez parte do Onze do Ano da Liga 2017/18.