Conceição contra o antijogo: "Há um limite"

Treinador do F. C. Porto volta a recordar o jogo com o Chaves e antecipa "dificuldades" no jogo deste sábado, em Setúbal, para quinta jornada da primeira liga de futebol. "Mas estamos preparados", garante Sérgio Conceição.

Apenas quatro dias depois do início da aventura na Liga dos Campeões, iniciada com a viagem a Gelsenkirchen e com o empate ante o Schalke 04 (1-1), a equipa do F. C. Porto volta a fazer as malas, agora no regresso à primeira liga, que reserva a deslocação a Setúbal, para a quinta jornada da competição.

O treinador Sérgio Conceição não se queixa dos apertos do calendário e está mais preocupado com as adivinhadas "dificuldades" colocadas pelo Vitória - "Uma equipa bem organizada, como são todas as treinadas pelo Vidigal" - e com o rasto do aludido antijogo, "como se viu na última ocasião, com o Chaves".

"Já estive em equipas pequenas, entendo o rigor defensivo. Entendo que as equipas usem de todas as formas para travar o F. C. Porto, mas há um limite. Em ano e meio que levo de treinador do F. C. Porto, já vi muito, mas há um limite. Eu nunca usaria esses meios para travar um adversário", disse Conceição.

O treinador não abriu o jogo e o F. C. Porto, como é habitual, também não divulgou a lista de jogadores convocados, mas é bem possível que o treinador avance para o jogo com o Vitória de Setúbal com o mesmo "onze" ou muito próximo do que alinhou na última terça-feira ante o vice-campeão da Alemanha. A saber: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Marega, Aboubakar e Brahimi.

A equipa do F. C. Porto treinou esta tarde no Olival e partiu imediatamente para Setúbal, onde vai pernoitar. Baixas certas na comitiva portista são as de Mbemba e a de Soares. O defesa congolês e o atacante brasileiro já fazem treinos de campo, mas ainda estão em fase de recuperação de lesão.

O F. C. Porto não perdeu em nenhuma das últimas 29 deslocações a Setúbal para o campeonato (seis empates e 23 vitórias). A última derrota dos dragões no Bonfim tem mais de 35 anos e remonta a 6 de março de 1983. Nesse domingo, o Vitória saboreou o último de 16 triunfos sobre os portistas em 70 jogos na condição de visitado. Nos outros desafios deste clássico disputados nas margens do Sado, o F. C. Porto ganhou 38 e empatou 16.