Conceição deixa continuidade no F. C. Porto em aberto

Antes do último jogo da época, o treinador do F. C. Porto disse que não tem de garantir nada em relação ao futuro no clube, sem deixar de acrescentar que a próxima temporada está a ser preparada.

Questionado sobre a continuidade na próxima época, tendo em conta que possui mais um ano de contrato, Sérgio Conceição manteve tudo em aberto. "Não tenho de garantir nada. Não há nada para garantir. Sempre disse que os assuntos de mercado, de entradas e saídas de jogadores ou treinadores, ficavam à porta do Olival. Não quero falar sobre esses temas, mas isso não quer dizer que não se esteja a preparar a próxima época", afirmou o técnico portista, voltando mais tarde ao assunto.

"Uma casa como esta vive de títulos e de vitórias. Temos de preparar da melhor forma a época que aí vem", referiu Conceição, no final de uma conferência de imprensa em que admitiu que aceitou o desafio de assinar pelo F. C. Porto no ano passado pelo facto de o clube estar numa situação complicada, sem títulos nas quatro épocas anteriores: "Gosto de coisas difíceis. Esse desafio foi algo importante para eu vir para o F. C. Porto. Tinha consciência de que era difícil, mas acreditava que podia levar este grande barco para a frente, sem imodéstias ou vaidades".

"Quiseram colar-me o rótulo de pessoa conflituosa e intempestiva, mas isso não corresponde à verdade. Quem me conhece, sabe isso. Sou muito exigente comigo e tenho uma grande vontade de ganhar, mas sem ultrapassar os limites da arrogância ou do desequilíbrio emocional. Esses rótulos, por vezes, são enganadores e neste caso foram-no mesmo. E houve momentos muito difíceis durante esta época", acrescentou.

Em relação ao jogo deste sábado em Guimarães, Sérgio Conceição disse que é para ganhar, mas sem pensar em recordes, nomeadamente o que pode permitir ao F. C. Porto igualar o máximo pontual numa temporada. "Os recordes e essas marcas passam-me ao lado. Vamos atrás dos três pontos, para dignificar o emblema que representamos. Nunca fez parte do meu discurso apelar a qualquer tipo de recordes", sublinhou.