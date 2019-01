Conceição: "Depois do jogo da Luz não vi ninguém mais forte que o F. C. Porto"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:11 Facebook

No final do encontro com o Belenenses, Sérgio Conceição considerou a vitória no Dragão "uma resposta positiva" após a derrota na Final da Taça da Liga.

"Depois de uma semana difícil era importante dar uma resposta positiva. O tempo não estava muito agradável para vir ao Dragão, o jogo foi demasiado tarde e era contra uma equipa que tem feito um campeonato muito positivo. Portanto, foi um jogo num contexto difícil e se não estivéssemos comprometidos ia ser complicado. Depois do jogo na Luz ainda não vi ninguém mais forte do que o F. C. Porto. Sabemos o que queremos, temos jogadores experientes, com qualidade individual muito acima da média e a prova disso é o que temos vindo a fazer na Liga dos Campeões, contra equipas muito difíceis. Temos tudo para fazer uma época de sucesso como no ano passado ou fazer ainda melhor", começou por dizer o treinador do F. C. Porto, descartando o cansaço dos jogadores.

"Não achei a equipa cansada. Tivemos dez minutos em que fomos menos pressionantes, mas na maioria do tempo fomos, estivemos sempre no terço defensivo do adversário. Fomos muito inteligentes, com movimentos muito bons dos alas... Andamos sempre à procura do golo, nunca tiramos o pé do acelerador. O resultado foi justo. Sporting? Temos três rivais que lutam pelo título e não meto o Sporting de fora da luta", concluiu.