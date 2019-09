Conceição disponível para beber um copo de vinho com Carvalhal

Arnaldo Martins Hoje às 13:24 Facebook

Treinador do F. C. Porto espera saída tradicionalmente difícil a Vila do Conde mas espera vencer e estar mais satisfeito que o técnico vilacondense no final da partida. Orgulhoso por orientar os dragões no ano do 126.º aniversário

O F. C. Porto defronta amanhã o Rio Ave, em Vila do Conde, onde não tem boas memórias da época passada. A equipa esteve a vencer, por 2-0, e deixou-se empatar perto do fim, comprometendo na ocasião a luta pelo título. "Não me lembro do que fiz nas férias, quanto mais jogos do ano passado. Isso nem sequer é tema. Estamos focados neste jogo, uma saída tradicionalmente difícil, mas estamos preparados. O Rio Ave é uma equipa com dinâmica interessante e com alguma qualidade individual, mas baseamos o nosso pensamento no trabalho diário e queremos somar os três pontos", diz Sérgio Conceição, na abordagem à partida.

O técnico mostra-se disponível para beber um copo de vinho, no final da partida, com o técnico vilacondense, Carlos Carvalhal, que, esta época, decidiu oferecer duas garrafas de vinho a todos os adversários. "Tem de ser top", brincou Conceição, que espera estar mais feliz no final da partida. "Será um prazer, o Carvalhal tem feito um percurso interessante e é uma pessoa positiva".

A vitória será a melhor forma de assinalar os 126 anos do F. C. Porto. "Quero fazer uma referência e dar os parabéns ao F. C. Porto. Sinto-me muito bem aqui. O F. C. Porto tem uma marca muito forte. É como diz o Paulo Futre, a cidade chora quando o F. C. Porto perde. As pessoas são muito genuínas. Nos dias de jogo, costumo dar umas corridas e quando me cruzo com os adeptos eles dizem logo 'é para ganhar!'. Mas em tom agressivo, e eu lá digo bom dia. Só quem passa pelo F. C. Porto é que percebe o sentimento", finalizou, sorridente.