Conceição: "Dois jogadores atingiram marcas muito interessantes"

No final do encontro com o Galatasaray, Sérgio Conceição elogiou a atitude dos jogadores azuis e brancos e as marcas de Casillas e Marega.

"Sabíamos da entrada forte do Galatasaray, sabíamos que iam pressionar muito no início, criar muitas situações, e nós, de forma inteligente e a sair para o ataque com perigo, conseguimos fazer o primeiro golo e depois o segundo. Aí estabilizámos um pouco e depois acabámos o primeiro tempo com uma vitamina extra para a equipa turca, com o penálti", começou por analisar o técnico, elogiando a atitude dos jogadores.

"No início do segundo tempo, a entrada não foi má e conseguimos chegar ao 3-1. Acho que faltou um bocadinho de discernimento e qualidade posicional à equipa. Também podemos dizer que o Galatasaray tinha de fazer tudo para marcar golos, muitas vezes tinha uma linha de seis na frente e os nossos médios não perceberam isso tão bem. Mas foi um jogo com uma atitude fantástica, quem não soubesse da nossa pontuação dizia que estávamos a jogar para passar".

Casillas atingiu, esta terça-feira, 100 vitórias na Liga dos Campeões e Marega ultrapassou o registo de Mário Jardel em 1996/97 - cinco golos do maliano contra quatro do brasileiro. Marcas que não foram esquecidas por Sérgio Conceição.

"Dentro do grandíssimo coletivo que temos, dois jogadores atingiram marcas muito interessantes. O Casillas na 100ª vitória e o Marega a marcar em cinco jogos seguidos. São dados fantásticos", concluiu.