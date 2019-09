Conceição: "É o décimo jogo na Taça da Liga pelo F. C. Porto e ainda não perdi"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:51 Facebook

Após a vitória (1-0) frente ao Santa Clara no arranque da fase de grupos da Taça da Liga, Sérgio Conceição elogiou a exibição da equipa. "Os jogadores estão de parabéns", disse o técnico.

Sérgio Conceição promoveu nove alterações no onze dos azuis e brancos para a receção ao Santa Clara, para a Taça da Liga. Fábio Silva quebrou o recorde de Rúben Neves e Diogo Costa foi o dono na baliza. Após o triunfo, o técnico dos azuis e brancos estava satisfeito com a prestação da equipa.

"Estou muito satisfeito. Hoje era importante o coletivo funcionar. O primor técnico e aquilo que é normal os jogadores que não têm tido tantos minutos quererem mostrar de uma forma mais individual, não aconteceu. Jogámos de forma coletiva e foram surgindo momentos de muita qualidade no nosso jogo. Os jogadores estão de parabéns. Começámos bem esta prova, com nove jogadores diferentes do último onze, e a maior parte de miúdos que têm qualidade e têm provado que merecem estar no plantel", começou por dizer, demonstrando confiança "total nos adeptos".

"Tenho confiança total neles. Houve muitos jogadores que têm poucos minutos, mas que já foram titulares. Olhamos com seriedade para esta prova. Em campo representamos o F. C. Porto, por isso a nossa concentração tem de estar sempre no máximo. Este é o décimo jogo que faço na Taça da Liga pelo F. C. Porto e ainda não perdemos nenhum. Entramos nos jogos para ganhar, seja competições europeias, sejam as internas. Andamos à procura do mais importante, que são títulos", concluiu.