Conceição não tem de "deixar ninguém de fora" no jogo frente ao V. Guimarães

O treinador do F. C. Porto abordou a partida da 17.ª jornada, a última da primeira volta do campeonato, e não espera quaisquer facilidades frente ao V. Guimarães, adversário que os dragões eliminaram da Taça de Portugal com uma vitória por 4-0.

"São sempre jogos diferentes, cada um tem a sua história e com certeza que este não vai ser igual ao da Taça. Esperamos conseguir o mesmo objetivo e, desta vez, ganhar os três pontos", afirmou Sérgio Conceição, que não não deu muita importância ao facto de Pedro Martins, treinador dos minhotos, ter garantido que ia jogar ao Dragão olhos nos olhos com os azuis e brancos.

"Todos os treinadores têm o direito de, estrategicamente, pensar o melhor para a sua equipa. Pelo que disse, o Pedro quer jogar olhos nos olhos, outras equipas foram ao Dragão mudando a estrutura. Depende daquilo que o treinador queira. Temos de conhecer quais são as valias do V. Guimarães e pensar, principalmente, naquilo que temos de fazer para contornar as dificuldades", realçou o técnico, que não pode contar com os castigados Herrera e Felipe, além do lesionado Otávio.

"Tenho 11 jogadores e ainda sobram mais sete para ter no banco. Enquanto tiver 11, não há problema nenhum. Gostaria de ter toda a gente disponível, mas não é possível. Há uma coisa boa: não tenho de deixar ninguém de fora e estão todos convocados. Normalmente, é uma dor de cabeça deixar alguém de fora, porque trabalham todos muito bem", lembrou Conceição.