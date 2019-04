Conceição e os amarelos forçados no Marítimo: "Tenho muita vontade de dizer umas coisas"

Álvaro Gonçalves Hoje às 16:54 Facebook

A conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara também visou outros assuntos, entre eles a polémica em torno das declarações de Petit, treinador do Marítimo, que admitiu ter mandado dois jogadores forçar amarelos antes do encontro com o Benfica.

Sobre a decisão do técnico dos madeirenses, Sérgio Conceição não quis tecer comentários. "Não me devo meter nesse assunto. Tenho muita vontade de dizer umas coisas, mas acho que não o devo fazer porque amanhã vão ser título e depois o jogo com o Santa Clara passa para segundo plano e não pode ser. Percebo a pergunta, mas não vou comentar", disse o técnico dos dragões, entre sorrisos e boa disposição.

Esse foi o último assunto abordado na conferência de imprensa, mas antes Sérgio Conceição falou acerca da atitude de Otávio, que utilizou as redes sociais para pedir desculpa pelo erro que acabou por resultar no primeiro golo do Liverpool no jogo da última quarta-feira.

"Falei com ele quase às duas da manhã. Senti-me na obrigação de telefonar-lhe. Ele não precisa de dizer em público que cometeu um erro porque eu também não venho dizer que cometo erros e sou o primeiro a cometê-los. Já tinha dito isso quando se passou o mesmo com o Óliver [após final da Taça da Liga]. O balneário é muito forte. Acho que ele não tinha necessidade de extravasar o que sentia e falámos no dia seguinte entre nós. Aqui quando há um erro é toda a equipa que erra", revelou.

Sérgio Conceição também falou acerca das críticas feitas a Marega na eliminatória com o Liverpool, pelas oportunidades de golo que não concretizou nos dois jogos com os ingleses.

"Já tive oportunidade de dizer que o Marega é o melhor jogador com quem trabalhei em momentos de transição. É um jogador fantástico, com grande capacidade de se movimentar se bola. Ele fez uma Liga dos Campeões fantástica. No ano passado não marcou nenhum golo e esta época apontou seis. São pormenores importantes, mas se falarmos da última imagem não foi o Marega que falhou os golos, foi a equipa toda", sublinhou.