Conceição: "Era importante que o vencedor fosse um justo vencedor"

Hoje às 13:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição coloca em causa a verdade desportiva no campeonato, anteviu um clássico difícil do F. C. Porto contra o Sporting, este sábado, no Estádio do Dragão, falou sobre a nova época e recusou-se a comentar as arbitragens.

O treinador do F. C. Porto esteve quase 20 minutos à conversa com os jornalista na antevisão ao encontro com o Sporting, este sábado, pelas 18.30 horas, no Estádio do Dragão, e abordou quase todo os temas. Desde críticas à forma como decorreu a reta final da Liga à preparação da nova época. Só não falou sobre arbitragem e o incidente no Olival, na passada quarta-feira, com um adepto portista.

Sobre o desfecho do campeonato, Sérgio Conceição questionou o mérito da atribuição do título. "Mais importante do que ganhar a A, B, C, D ou Z neste caso A e B, porque são as únicas equipas que estão a lutar pelo título, era importante que o vencedor fosse um justo vencedor, dentro do que é a verdade desportiva. Este é o meu sentimento. O presidente já falou sobre isto e neste clube falasse a uma só voz. O presidente falou e eu assino por baixo", afirmou o técnico, não querendo, contudo, comentar as polémicas mais recentes na arbitragem.

"Não é a minha forma de estar ficar calado, mas teve de ser assim. Assumi essa postura num determinado momento. Disse que não falava sobre arbitragem até ao final da época. Depois da final da Taça de Portugal falarei sobre arbitragem e tudo o mais", ressalvou o treinador do F. C. Porto.

Embora não tenha desistido de vencer a Liga, reconhece que a probabilidade do Benfica perder o último jogo frente ao Santa Clara, na Luz, é ínfima. "Sabemos que é extremamente difícil que isso aconteça. Mas, há uma premissa no F. C. Porto: não atirar a toalha ao chão. Aqui ninguém desiste. Ainda há a possibilidade de ganhar e é nisso que temos de estar focados. Queremos dar a vitória aos adeptos no sábado. Esse foi o foco durante a semana. O que vai acontecer no outro jogo não é da nossa responsabilidade", referiu Sérgio Conceição.

Apesar de ainda continuar a sonhar, o treinador azul e branco sabe que o encontro com o Sporting será complicado, pois estarão em campo "duas equipas muito competitivas". "É um clássico do futebol, mas esperamos no final estar contentes por ganharmos os três pontos. Queremos vencer, apesar das dificuldades que envolvem este último jogo", acrescentou.

O técnico abordou também a continuidade. "Sabem o que tem sido a realidade do F. C. Porto neste dois anos e a grande dificuldade que o clube teve em trazer mais-valias para a equipa devido ao aspeto financeiro. Mas, isso não é fundamental para que eu fique ou não fique. Se tivesse medo de desafios não tinha vindo do Nantes, por metade do contrato que tinha, para o F. C. Porto, que estava a passar dificuldades financeiras", atirou Sérgio Conceição, avançando que tem tido várias conversas com o presidente sobre "melhorias que deveriam haver no clube".

"É minha função como treinador principal querer melhorar as coisas no clube. Há jogadores que vão sair e outros que chegarão, mas são conversas que teremos de ter para manter a equipa muito competitiva e continuarmos a lutar por títulos. Quatro jogadores de sub-19 vão fazer a pré-época connosco e e isso é importante, pois como treinador da equipa principal tenho de estar atento à formação. Tenho também de perceber o que não funcionou, o que funcionou e melhorar o que não esteve tão bem, para cada ano que passa sermos mais competitivos e melhores que os outros", salientou o técnico portista.

O guarda-redes Casillas esteve esta manhã de sexta-feira no Olival e o treinador teve oportunidade de conversar um pouco com ele, mas não sobre o futuro profissional. "Falamos sobre como está e a sua situação familiar. Não falei nada sobre futebol porque era desagradável falar sobre isso nesse momento. A seu tempo veremos se vai estar em condições de jogar, se valerá a pena voltar a jogar e o futuro dele no F. C. Porto", avançou.

Já sobre a polémica com um adepto portista na passada quarta-feira, durante o jogo de Juniores A entre F. C. Porto e Benfica. Apenas adiantou ter-se tratado de "uma situação de pai e filho e a reação a um insulto e de ter sido posto em causa o portismo". "Foi uma situação que não tem muito a ver com o treinador do F. C. Porto, da qual falarei no final da época. Mas neste momento o mais importante é o jogo de amanhã", finalizou.