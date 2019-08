Conceição: "Estamos aqui por culpa própria, não ganhámos o campeonato"

Hoje às 16:57 Facebook

Sérgio Conceição, treinador do F. C. Porto, fez, esta terça-feira à tarde, a antevisão da partida de amanhã com os russos do Krasnodar, avançando que o clube está na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões "por culpa própria" ao não vencer a Liga portuguesa.

F. C. Porto, Real Madrid e Barcelona são os clubes com mais presenças na fase de grupos da Liga dos Campeões, mas esta época, para lá chegar os dragões têm de passar duas fases de qualificação. A primeira começa já amanhã, pelas 18 horas, no terreno do Krasnodar, e o técnico portista diz que só estão nessa situação por terem falhado o objetivo principal na temporada passada, o título nacional.

"Se estamos aqui também é por culpa própria, não ganhámos o campeonato, temos de assumir essa responsabilidade e olhar para estas pré-eliminatórias com a obrigação de as passar para o F. C. Porto estar onde merece estar que é na fase de grupos da Liga dos Campeões", atira o treinador, salientando que sente a equipa motivada "de acordo com aquilo que tem sido habitual nestes dois anos, sempre com uma ambição muito grande".

Sobre o adversário, diz ser uma equipa "com sonho grande e que fez um grande investimento". "Lembro-me da Liga Europa no ano passado, é muito competitiva, com uma dinâmica de jogo muito interessante e, obviamente, vamos encontrar dificuldades", acrescenta Sérgio Conceição, ressalvando que os "favoritismos ficam até ao apito inicial". "Quando a bola começar a rolar, o que conta é a preparação para o jogo, é o lado motivacional, a ambição, a qualidade individual e o coletivo vai vir ao de cima", complementa Sérgio Conceição.

A ausência no banco de suplentes (será substituído pelo adjunto Vítor Bruno), por ter de cumprir um jogo de castigo imposto pela UEFA, foi desvalorizada pelo técnico. "Eu não estou e penso que o treinador do Krasnodar também não vai estar. É sempre melhor o treinador principal estar perto dos jogadores e perto do jogo, no sentido de poder modificar algo momentaneamente, mas tenho confiança total na equipa técnica. Está em completa sintonia e não há problema absolutamente nenhum o treinador não estar no banco", frisou.