Conceição estupefacto com o que leu sobre Sérgio Oliveira

Nuno Amaral Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Na antevisão do jogo de sábado com o Marítimo, o treinador do F. C. Porto abordou a polémica à volta do médio.

"Fiquei estupefacto com o que um jornalista, Octávio Ribeiro, escreveu numa crónica num jornal. Escreveu sem saber. Aquilo que fiz no fim do jogo com o Varzim foi, como sempre, estar ao lado dos meus jogadores. Disse ao Sérgio Oliveira que está com um espírito pouco positivo mas que confio nele", afirmou Sérgio Conceição, acrescentando: "Nunca penso nas câmaras, nem se as pessoas pensam que estou a rezar o Pai Nosso ou a Avé Maria. Os meus filhos queixam-se de que eu nunca lhes digo que gosto deles... E eu disse ao Sérgio que gosto dele. Está num momento negativo, mas é um jogador que conta para mim. Disse-lhe para ter calma".

Sobre o jogo na Madeira, o técnico portista disse tratar-se de uma "saída historicamente difícil" para o F. C. Porto, desvalorizando os últimos resultados negativos do adversário: "Desconfio sempre da má forma das equipas quando vão jogar contra nós. O Marítimo tem qualidade individual e habituou-nos a lutar pelos primeiros lugares. Este ano não tem sido tão constante, mas é sempre difícil para nós".

Sérgio Conceição referiu-se ainda ao despedimento de José Peseiro no Sporting. "Cada vez as pessoas ligam mais aos resultados. Mandei uma mensagem ao José Peseiro, que vive um momento difícil a nível profissional. Ele também me telefonou quando vivi uma situação parecida e eu não esqueço isso", revelou. "Estou solidário com ele, mas não tenho de me meter na vida dos outros clubes. O presidente do Sporting fez o que achou melhor e não estou a criticar".