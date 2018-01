Conceição: "Foi a arbitragem mais infeliz que já vi na carreira"

Miguel Pataco Hoje às 13:21, atualizado às 13:32 Facebook

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, abordou, este sábado, pela primeira vez, a polémica arbitragem de Fábio Veríssimo no jogo que os dragões venceram, por 2-1, em Santa Maria da Feira e admitiu que está a "ficar preocupado" com a sucessão de casos em que os azuis e brancos se sentem prejudicados.

O triunfo, a meio da semana, permitiu ao F. C. Porto isolar-se na frente do campeonato, mas nenhum responsável portista comentou as incidências da partida, algo que Conceição fez, agora, na antevisão do duelo com o V. Guimarães.

"O clube já fez uma exposição ao CA, não há muito mais a dizer. Foi uma noite muito infeliz, talvez o jogo, em toda a minha carreira, em que o árbitro foi mais infeliz, mas isso acontece. A verdade é que já nos aconteceu em três jogos: Aves, Benfica e Feira. Foram três noites infelizes da equipa de arbitragem, incluindo o VAR", começou por dizer o treinador, antes de deixar uma indireta ao técnico do Benfica, Rui Vitória.

"Ouvi alguém a dizer, recentemente, que os árbitros devem consultar mais vezes os ecrãs e o VAR, mas o que eu gosto é de pessoas coerentes e que não tenham medo das palavras. Lembro-me do jogo com o Benfica, onde se calhar o Jorge Sousa, fosse ver as imagens, marcava mão do Luisão. Se isso tivesse acontecido, no fim alguns iam pedir para se falar mais de futebol", lembrou.

"Ganhámos três pontos muito difíceis, num contexto muito difícil e a vitória foi muito merecida por tudo o que se passou. Insisto, foi a arbitragem mais infeliz que vi, como treinador e jogador", repetiu Sérgio Conceição, que viu o espírito de conquista do F. C. Porto resumido na forma como Brahimi se dirigiu a Fábio Veríssimo, dizendo: "vamos ganhar, vamos ganhar".

"Foi mais um grito de revolta. Quem anda nisto há muitos anos percebe várias coisas, como a postura do árbitro, a forma como olha e se dirige aos jogadores e treinadores, antes de entrar para o relvado. A forma como apita, tudo isso são indicadores importantes para quem anda cá dentro... ficamos preocupados, lá está e o o Brahimi deu voz a esse sentimento de injustiça", explicou o treinador, preocupado, também, com as três expulsões de jogadores portistas nos últimos três jogos.

"Quando eu vejo uma situação do Herrera, que pode levar um jogo e leva dois, fico preocupado. Quando vejo a expulsão do Felipe, que não é justa, fico preocupado. O meu sentimento é que só empatámos um jogo, contra o Sporting, que não teve casos. Todos os outros jogos que não ganhámos, tiveram situações que me preocupam. E preocupam cada vez mais, porque as coisas estão a acontecer com mais frequência. Somos uma equipa forte, competitiva, um espírito fantástico - vontade, ambição -, mas estão a acontecer situações que nos deixam alerta. Mesmo assim temos levado a água ao nosso moinho. E essa tal luta, e não o queria dizer, vai ser contra tudo e contra todos", garantiu.