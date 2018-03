Conceição garante regresso de Herrera e ausência de Alex Telles

Miguel Pataco Hoje às 14:24 Facebook

O treinador do F. C. Porto espera um Boavista capaz de "criar muitas dificuldades", mas garante que o líder do campeonato só tem um objetivo em mente para o "dérbi" da cidade do Porto.

"Esperamos um adversário difícil, mas estamos preparados. Tivemos uma semana para preparar o jogo e tenho a certeza que vamos dar uma boa resposta. Aproveito para deixar uma palavra a sócios e adeptos, que provam ter uma grande empatia com a equipa e acreditam", afirmou Sérgio Conceição, esperando um cenário bem diferente do que aquele que encontrou em Paços de Ferreira.

"Que seja tudo um pouco diferente, começando pelo tempo. O [estado do] campo será, certamente, e todos os jogos têm a sua história", lembrou, admitindo que, depois da derrota da semana passada, o duelo com os axadrezados ganha ainda maior importância.

"É importante. É o mais importante da época, até porque é o próximo. Mas também por tudo o que foi o último jogo e a paragem de 15 dias que se avizinha e que pode dar para recuperar alguns jogadores. Estamos focados em conquistar os três pontos. O Boavista está bem trabalhado, não tem tido bons resultados fora, é verdade, mas é uma equipa competitiva e vai criar-nos muitas dificuldades para tentar conquistar pontos no Dragão", admitiu o treinador, revelando o regresso de Herrera e admitindo ainda ter uma dúvida quanto aos lesionados, nomeadamente Alex Telles e Soares.

"É difícil. Vamos ver amanhã, mas é muito difícil. Depois da paragem, conto ter mais algumas soluções. Para amanhã, o Alex está fora, Soares vamos ver", antes de comentar a convocatória da seleção nacional, que não inclui qualquer jogador do F. C. Porto.

"Não me quero meter nesse assunto, até porque não tenho moral para o fazer. Estamos a falar do treinador campeão da Europa e ele saberá os jogadores que são os melhores para representar a seleção. Tenho de respeitar. Se eu fosse selecionador, se calhar não tinha as mesmas escolhas, mas respeito", garantiu Conceição, abordando, depois, as palavras de Sérgio Oliveira à revista Dragões, na qual o médio se mostrou perplexo com os rumores que afirmavam que os atletas do F. C. Porto "tomavam coisas para correr mais".

"Ouve-se tanta coisa... hoje é muito fácil criticar, porque não se dá a cara. Basta meter um comentário estúpido, ou uma mentira, numa rede social, que logo se torna verdade. Ouço tanta coisa, ainda há pouco tempo vi a noticia do Marco Silva para o Benfica, quando o Rui Vitória é bicampeão nacional. Tudo o que serve para destabilizar, é demais. O Sérgio disse isso porque deve ter lido ou visto qualquer coisa sobre isso", comentou.