Conceição: "Medo de ver os penáltis? Estão a brincar comigo"

O treinador do F. C. Porto fez a antevisão do duelo com o Moreirense para o campeonato e explicou a razão pela qual não viu, ao vivo, o desempate por penáltis frente ao Sporting, para a Taça da Liga.

Depois de se despedir da primeira competição de 2017/18, com a eliminação na Taça da Liga, Conceição garante um grupo ainda mais motiva para o regresso ao campeonato, esta terça-feira, em Moreira de Cónegos."Vai ser difícil, mas queremos assumir a responsabilidade de ganhar o jogo. Depois do Sporting, senti uma grande vontade que chegasse o próximo jogo e isso mostra que eles estão determinados. Senti que o negativo se tornou positivo: grupo unido, forte, a querer lutar pelos nossos objetivos. Espero que tudo isso seja transportado para o jogo", afirmou Sérgio Conceição.

Um dos momentos do clássico com o Sporting em Braga aconteceu nos penáltis, com a técnico a explicar a razão pela qual decidiu vê-los no balneário. "Hoje em dia, vale tudo para arranjar uma polémica, para debilitar o adversário. Isso não funciona comigo. Todos nós temos as nossas superstições, as nossas formas de estar. Fui para dentro, onde está o restante staff, os roupeiros, etc. Escolhi os cinco que iam bater os penáltis e disse ao meu adjunto que ia viver o momento perto das pessoas que não são conhecidas cá fora", especificou Conceição, desdenhando, em absoluto, as críticas de que foi alvo pela opção que tomou.

"Falta de liderança? Com medo? Eu, com medo? De quê? Disputei finais internacionais. Estão a brincar comigo ou quê? Por muito respeito que tenha pela Taça da Liga - que tem uma organização cada vez melhor -, estamos a falar da meia-final da Taça CTT.... Digam que eu tomei más opções, que não preparei bem o jogo, mas dizer que tive medo? Coragem, ambição, determinação, liderança são as nossas características. Alguns treinadores viram-se de costas, outros rezam. Se fosse embora a meio do jogo aí percebia a indignação, mas nesse caso era eu a pegar na mala, agradecer o bolo-rei que o presidente me ofereceu e ia embora", acrescentou.

Sérgio Conceição não confirmou o eventual empréstimo de Layún a Sevilha - "treinou connosco" -, admitindo que vai ter de ser inteligente e criativo para contornar a ausência de Danilo, que se lesionou frente ao Sporting, esperando que não se registem saídas do plantel: "Até 25 de fevereiro, temos oito jogos e tudo o que acontecer será feito em sintonia com o meu presidente. Poderá, eventualmente sair um ou outro, mas isso será sempre decidido por nós".