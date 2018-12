Conceição não vai à sala de imprensa e Francisco J. Marques explica

Hoje às 23:04 Facebook

Twitter

Sérgio Conceição foi expulso no jogo frente ao Boavista, depois de festejar o golo de Hernâni.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, informou, através do Twitter, que Sérgio Conceição não estará presente na sala de imprensa - apesar de os regulamentos o permitirem - como forma de protesto após a expulsão no jogo frente ao Boavista.

"Ninguém do F. C. Porto estará na conferência após o jogo em protesto por o nosso treinador ter sido expulso por festejar. O assistente Ricardo Santos volta a expulsá-lo sem razão, como aconteceu na supertaça. O F. C. Porto foi a única equipa que quis que se jogasse futebol. A única", pode ler-se.