Conceição, o reforço Obama e as denúncias: "É o Pedro e o Lobo"

O treinador do F. C. Porto preferiu não dar muita importância a chuva de denúncias anónimas que tem marcado este final do campeonato, nem sequer às movimentações no pré-mercado de transferências, adiantando, em tom de brincadeira, o primeiro reforço dos dragões para 2017/18.

A semana ficou marcada pela denúncia anónima sobre uma suposta tentativa de aliciamento de um guarda-redes do Marítimo, cenário negado pelos responsáveis madeirenses, e Sérgio Conceição não quis contribuir para a polémica.

"Já falei sobre essas situações antes do jogo com o Belenenses. Não quero falar mais, porque é dar importância a uma situação que não tem nenhuma. Compreendo que seja um tema apetecível para alguns órgãos de comunicação, por estratégia ou não. O único jogador [ndr: guarda-redes] que temos do Marítimo é o José Sá e julgo que já está pago", começou por dizer Sérgio Conceição, voltando ao tema após nova pergunta.

"Já respondi sobre isso. É tão visível o motivo... até porque estas situações acontecem de forma recorrente. É a história do Pedro e do Lobo. Não quero entrar por aí, posso dizer alguma coisa e depois dá títulos. Quero que escrevam que só estou a pensar no jogo com o Marítimo", garantiu

O plantel do F. C. Porto já valorizou cerca de 50 milhões de euros desde o início da época, mas para Conceição isso não é propriamente uma surpresa: "Para mim, não valorizou nem mais nem menos um euro. Trabalhei com estes jogadores desde o início para os potenciar ao máximo - sei bem o que valem e, depois, tudo surge naturalmente. Não faço parte do mercado e preocupa-me pouco. Gosto de ler, mas não preocupa muito. Nesta altura da época, fala-se muito disso, mas as notícias ficam à porta do Olival: Mercado, saídas, entradas, fica tudo à porta do Olival".

Ainda assim, em tom de brincadeira, o técnico do F. C. Porto revelou a identidade do primeiro reforço para 2018/19: "O Obama [ex-presidente dos Estados Unidos] vem ao Porto. Vai ficar fechado em julho, não é? Vamos ter uma aquisição excecional", garantiu.