Conceição: "Os campeões reagem nos momentos difíceis"

Depois da derrota mais pesada da temporada, frente ao Liverpool na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (0-5), o treinador do F. C. Porto garantiu, este sábado, que a goleada faz parte do passado e que o foco está no Rio Ave.

"Tal como não podemos jogar um jogo a pensar no seguinte, também não devemos pensar no último. Claro que temos de tirar ilações do encontro da Champions, ver o que não correu bem e tentar melhorar. Mas, agora, é pensar no Rio Ave e na importância dos três pontos que queremos para a disputa do nosso principal objetivo", garantiu Sérgio Conceição.

Os dragões defrontam o Rio Ave pela terceira vez esta época - campeonato e Taça da Liga -, e o técnico portista defende que a equipa vila-condense não ficou mais fraca depois da transferência de Rúben Ribeiro para o Sporting.

"Vejo um Rio Ave exatamente igual, com mesmos princípios, as mesmas ideias de jogo por parte do seu treinador. Vai ser difícil, contra equipa que privilegia a qualidade com posse de bola. Não é por faltar um jogador que vai mudar. Como todos os jogos, vai ser difícil, os pontos são cada vez mais difíceis de conquistar", acrescentou Conceição, que não deixou de agradecer o apoio demonstrado pelos adeptos após a goleada sofrida com o Liverpool.

"Esse sentimento e essa empatia entre publico e equipa é importante, porque até ao jogo do Liverpool tínhamos um registo muito positivo. Os adeptos têm consciência do que estamos a fazer, com muito trabalho e perante dificuldades de recurso. Os grandes campeões reagem nos momentos difíceis. Depois das derrotas com Besiktas e Leipzig, demos respostas positivas e isso também aconteceu pelo apoio dos adeptos. As pessoas entendem que não é por falta de rigor ou disciplina de trabalho e a simbiose é espetacular. Os adeptos do F. C. Porto são muito exigentes e eu gosto disso e dessa pressão. É uma pressão boa", realçou.

Optando por não responder a Abel Ferreira, treinador do Braga que considerou o Marselha mais forte que F. C. Porto, Benfica e Sporting - "é a opinião dele" -, Conceição abordou o facto de ter quatro jogadores em fim de contrato (Casillas, Maxi, Marcano e Reyes), afirmando que os jogadores lhe garantiram empenho absoluto nos objetivos do F. C. Porto até ao fim da época.

Maxi pode, aliás, saltar para a titularidade frente ao Rio Ave, já que Ricardo está lesionado, tal como Danilo e Aboubakar que, confirmou o treinador, também são cartas fora do baralho para o jogo de domingo.