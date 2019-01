Conceição: "Podia falar em tourada, mas tenho respeito pela instituição Benfica"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do encontro com o Benfica, Sérgio Conceição disse "não querer falar do jogo", reforçando o respeito que tem pela "instituição Benfica", e aproveitou para manifestar solidariedade com a família de Sala, que seguia a bordo de um avião desaparecido esta terça-feira.

"Sinceramente, não me apetece muito falar do jogo. Podia falar da maturidade da nossa equipa, da pressão alta que fizemos na primeira parte, um dos golos nasce dessa forma. Demos mais espaço ao Benfica na segunda parte, houve uma ou outra transição do Benfica provocada por erros nossos. Mas não apetece muito falar no jogo. Podia falar em tourada e dizer que pegámos o touro pelos cornos, mas tenho respeito pela instituição Benfica", começou por dizer o técnico dos dragões.

Conceição aproveitou a ocasião para manifestar-se solidário para com a família do argentino Emiliano Sala, contratado pelo Cardiff City, que seguia a bordo do avião que desapareceu dos radares, esta terça-feira, quando fazia a ligação entre França e Cardiff, Inglaterra. O técnico portista foi treinador de Sala, quando o jogador alinhava pelo Nantes.

"O meu coração vai para Emiliano Sala que foi um jogador meu, um miúdo fantástico. Hoje, nós, equipa técnica, sofremos muito com este momento. O meu pensamento mais forte é esse", concluiu.