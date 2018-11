Conceição: "Por vezes, com um tubarão e dois golfinhos é mais fácil de passar"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:14 Facebook

Em antevisão ao encontro frente ao Schalke04, e que pode ditar a passagem do F. C. Porto aos oitavos de final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição considerou o encontro de quarta-feira "o mais difícil" da fase de grupos.

"Considerei e considero o campeonato alemão mais competitivo no mundo. O Schalke tem vindo a melhorar. O ano passado foi vice-campeão. Mas é uma equipa muito forte, que tem um sistema tático diferente do normal ou habitual e que cria dificuldades às equipas. Sabe o que quer, objetiva no jogo. Arrisco-me a dizer que vamos ter o jogo mais difícil da fase de grupos. Não temos um grupo equilibrado, não apanhámos nenhum tubarão, mas por vezes com um tubarão e dois golfinhos é mais fácil de passar", começou por dizer o técnico.

O F. C. Porto leva oito jogos consecutivos a vencer mas Sérgio Conceição desvalorizou as estatísticas e considerou que a equipa azul e branca tem todos os argumentos para conseguir os três pontos frente à equipa alemã.

"É um jogo importante. Estamos numa fase decisiva e com certeza que, para o Schalke, é um jogo de extrema importância como é para nós. Aqui, cada jogo tem uma história e este jogo não será diferente. Dependerá do que fizermos e condicionarmos aquilo que será a estratégia do adversário. Acho que se formos iguais a nós próprios, teremos todas as possibilidades de conseguir os três pontos", disse.

Óliver: "A equipa tem trabalhado bem"

Ainda sem derrotas na fase de grupos na Liga dos Campeões e com um pé nos oitavos de final da competição, Óliver considerou o Schalke 04 um advserário "muito difícil" mas garantiu que o plantel azul e branco está em boa forma.

"Olhamos para eles como um rival difícil e muito forte. Estão em 14.º mas na Champions só sofreram um golo. Temos de dar o nosso melhor para conseguir a vitória. A equipa tem trabalhado bem, tem feito grandes jogos. Amanhã [quarta-feira] podemos conseguir a qualificação mas sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. Sabemos que se fizermos o que temos de fazer vamos conseguir a vitória", disse o jogador do F. C. Porto.