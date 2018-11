Conceição prepara receção ao Braga sem Fabiano e Aboubakar

JN Hoje às 17:17 Facebook

O F. C. Porto treinou esta quinta-feira de manhã no Olival e deu continuação à preparação da 10.ª jornada, a receção ao Sp. Braga, agendada para sábado. O treinador dos dragões, Sérgio Conceição, não contou com o guarda-redes Fabiano e o avançado Aboubakar, os únicos ausentes do grupo.

De acordo com a nota publicada no site oficial da formação azul e branca, Fabiano fez treino condicionado e trabalho de ginásio, ao passo que Aboubakar, a recuperar de uma cirurgia ao joelho esquerdo, fez tratamento.

A turma portista revelou ainda que o próximo treino decorrerá amanhã, sexta-feira, de manhã, às 11 horas, novamente no Olival. Às 12.30 horas, o técnico Sérgio Conceição fará o lançamento da partida com os arsenalistas.

O próximo embate tem especial interesse porque dragões e bracarenses partilham o topo da Liga, com 21 pontos, pelo que ambos quererão terminar a jornada na liderança isolada.