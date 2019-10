Conceição: "Quando estiver desempregado, vou-me lembrar de bons momentos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Em antevisão ao jogo com o Feyenoord, a contar para a Liga Europa, Sérgio Conceição recordou o tempo em que partilhou o balneário com Jaap Stam, técnico da equipa holandesa, e garantiu que apesar do De Kuip lhe trazer boas memórias, só pensa no jogo de quinta-feira.

Depois da vitória (2-1) frente ao Young Boys na primeira jornada, o F. C. Porto procura, em Roterdão, dar continuidade aos bons resultados na Liga Europa. Sérgio Conceição reencontra um velho conhecido - Jaap Stam, técnico do Feyenoord, dividiu o balneário com o treinador português na Lazio.

"Era um líder e alguém com caráter. Os meses em que estive com ele foram meses de uma convivência fantástica. É uma excelente pessoa. Olho para o Feyenoord e vejo uma equipa tipicamente holandesa, que marca muitos golos. Mas ao ver o duelo deles frente ao Rangers vi alguns comportamentos diferentes, o que é habitual, porque as equipas, muitas das vezes, adotam posturas diferentes nas competições europeias", começou por dizer Sérgio Conceição.

Em 2000, Sérgio Conceição marcou o "hat-trick perfeito" pela seleção nacional, num jogo contra a Alemanha, precisamente no De Kuip, palco do jogo desta quinta-feira. Apesar das boas memórias, a concentração está na Liga Europa.

"Eu gosto sempre de fazer história e ainda por cima é um orgulho representar o F. C. Porto. Eu relativizo o que se passou nesse ano. Quando estiver desempregado, aí sim vou lembrar-me dos bons momentos, e esse fará parte. Agora, enquanto treinador, o foco está no jogo", vincou.

Corona está em dúvida para o encontro devido a problemas físicos, mas o técnico garantiu ter soluções. "A dinâmica de uma equipa também tem a ver com as relações entre os jogadores. É importante os colegas saberem o que os defesas, os médios e os avançados fazem. Falamos de um trabalho coletivo. Mas não estou preocupado com qualquer tipo de baixa ou que eventualmente possa render o Corona. Estamos todos focados na mesma dinâmica. Em termos teóricos temos um estatuto diferente das outras equipas, mas temos também de correr para ganhar os jogos. O que Stam disse é verdade, transportamos muito do que nós somos. Gosto que as minhas equipas saibam que têm uma baliza para atacar, mas que também saibam que têm uma baliza para defender".

Otávio: "Palavras de Jaap Stam são conversa fiada"

O jogador brasileiro garantiu que a equipa azul e branca entra em campo "sempre para ganhar" e analisou as palavras do treinador dos holandeses, Stam, que considerou o F. C. Porto favorito.

"Isso é conversa fiada, já não existem equipas B ou de reservas. Amanhã duas equipas vão lutar de igual para igual para conseguir o melhor resultado", atirou.

O F. C. Porto defronta, esta quinta-feira na Holanda, o Feyenoord na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 17.55 horas.