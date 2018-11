Conceição: "Quando o Óliver não chutou ainda lhe chamei uns nomes"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:56 Facebook

No final do encontro com o Schalke, Sérgio Conceição considerou a vitória do F. C. Porto justa e abordou o primeiro golo dos dragões.

"Não foi nada justo chegar ao intervalo empatados, não me lembro de uma ocasião do adversário. Apesar de nos 10 ou 15 minutos iniciais não termos sido tão eficazes, retificámos ao intervalo. Os jogadores perceberam o que tinham de fazer, fizemos uma segunda parte fantástica. Do nada, surgiu um penálti, que podia abanar a equipa. Foi um jogo muito consistente, com uma segunda parte fantástica, estamos felizes", começou por analisar o treinador.

Sérgio Conceição abordou ainda o primeiro golo dos azuis e brancos, em que Óliver optou por não rematar e deixar para Militão, que se estreou a marcar com a camisola dos dragões.

"As bolas paradas também fazem parte da diversidade de soluções. O Óliver, dali, era para chutar de primeira. Quando não chutou, ainda lhe chamei uns nomes do banco. Mas depois aplaudi-o, não há nada a dizer", concluiu Sérgio Conceição.