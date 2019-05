Conceição: "Quando temos problemas em casa, não vimos cá fora contar o que se passa"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:53 Facebook

No final do encontro com o Aves, que o F. C. Porto venceu por 4-0, Sérgio Conceição abordou o regresso do plantel ao relvado para falar com os adeptos e dedicou o triunfo a Iker Casillas.

Após o triunfo frente ao Aves, no Estádio do Dragão, a equipa azul e branca, ao contrário do habitual, não fez a roda em campo junto à Claque Super Dragões mas sim no centro do relvado. Os adeptos assobiaram mas Sérgio Conceição e o plantel regressaram dos balneários para falar com os adeptos. Já na sala de imprensa, o treinador recusou divulgar o que foi dito.

"Quando há problemas em casa, e isso é normal, não vimos cá fora contar o que se passa. Os problemas de família ficam em família. Há um sentimento comum, que é o gosto e a paixão pelo F. C. Porto, mas depois acontecem alguns problemas... Não fica bem vir cá para fora contar", começou por dizer o treinador dos azuis e brancos.

Quanto ao jogo, Sérgio Conceição elogiou a prestação da equipa após uma "semana difícil".

"Os jogadores tiveram um comportamento positivo, estão de parabéns. Foi uma semana difícil, esta vitória também é do Iker Casillas, a quem mandamos um abraço. Neste tipo de situações não há clubes, não há nada, existem pessoas, uma pessoa que teve problema grave, e prova disso foi a manifestação de apoio que o Iker teve. Nós que estamos há dois anos com ele, sentimos muito, porque ele além do grande jogador é também um excelente ser humano. Foi um jogo difícil. Não podemos esquecer que a partir do momento em que o Augusto Inácio pegou no Aves ainda não tinham perdido fora, é uma equipa que sabe o que quer dentro do campo. Não fica fácil se não houver entusiasmo, podíamos ter tido dificuldade", disse o técnico.