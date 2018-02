Conceição queixa-se de "falta de sorte com as decisões dos árbitros"

Miguel Pataco Hoje às 13:50 Facebook

O treinador do F. C. Porto compreende perfeitamente o pedido feito pela SAD azul e branca para reunir com o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e negou, em absoluto, ter tido algum problema com Soares e Aboubakar durante um treino, como foi noticiado, esta sexta-feira, por um jornal generalista.

"Mentiria se dissesse que não: Estou preocupado, porque são muitos erros. Quando ganhámos por 2-0, 3-0 ou 4-0, não são tão falados. Dos encontros que empatámos, o único que não teve casos foi o Sporting", começou por dizer Sérgio Conceição, recordando, depois, os casos ocorridos, na terça-feira, em Moreira de Cónegos.

"Vi a situação do Felipe em Moreira de Cónegos e acho incrível um árbitro a 10 metros, e o VAR, não verem que o guarda-redes socou o Felipe na cara. Eu pergunto-me como é que não viram. Foi tão falado o caso do Felipe com o Belenenses, e estou de acordo que era penálti, e nós temos sofrido casos consecutivos onde os árbitros têm tido critérios diferentes", esclareceu o técnico, mostrando-se de acordo com a posição de força tomada pelo clube esta semana.

"O clube achou que era importante reunir com o Conselho de Arbitragem e eu acho que sim, que faz bem. Temos tido alguma falta de sorte com as decisões do árbitro", comentou, antes de negar ter tido qualquer problema disciplinar com Soares e Aboubakar, na sequência da eliminação da Taça da Liga.

"Até me dá vontade de rir. É completamente falso, não há nada a dizer. Não comento notícias estúpidas", referiu, admitindo que Soares reagiu bem, em treino e no balneário, depois do desentendimento público que teve com Sérgio Conceição ao ser substituído frente ao Sporting.

"Houve esse caso, não fugi dele. Quando existiu um problema, não tive problema em dizer o que sentia. Disse que a porta estava entreaberta e, por aquilo que eu senti - aplicação fantástica no treino, respeito pela equipa técnica e colegas -, jogou em Moreira de Cónegos. E se tivesse de ser titular, era", garantiu.