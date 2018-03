Conceição responde em campo às denúncias anónimas de corrupção

Hoje às 13:59 Facebook

O treinador do F. C. Porto comentou, na véspera do clássico com o Sporting, a notícia sobre a denúncia anónima apresentada na Procuradoria-Geral da República, sobre uma alegada tentativa de corrupção na segunda parte do Estoril-F. C. Porto, que os dragões venceram por 3-1.

"Muito pouco, muito pouco a dizer. Como dizia alguém na TV nestes dias, levantar coisas para o ar, levantar poeira, lixo e ácido é muito fácil. É uma expressão fantástica do Pedro Henriques [na SportTV] sobre o que existe atualmente no futebol", começou por dizer Sérgio Conceição, antes de partir para a defesa do grupo de trabalho azul e branco.

"Isso é tirar mérito e qualidade à prestação dos meus jogadores. Tenho muita pena e dificuldade em falar sobre isto. Nós somos uma equipa forte e respondemos sempre dentro do campo. Falar de futebol, tudo bem. Destas coisas já tenho mais dificuldade", garantiu.