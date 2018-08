Conceição revela que equipa tem dentista e alguém para tratar de palmilhas

João Faria 16 Maio 2018 às 23:07 Facebook

Sérgio Conceição sustentou, na noite desta quarta-feira, em entrevista ao "Porto Canal", a importância dos diferentes departamentos do F. C. Porto na preparação diária do plantel.

"Houve uma equipa muito grande a trabalhar no F. C. Porto que merece ser realçada nesta conquista", acrescentou Sérgio Conceição.

"À quinta-feira temos sempre um dentista, alguém que vem ver se é preciso alguma coisa, se precisamos de palmilhas, outras pessoas para analisar a visão dos jogadores, enfim, tudo é importante", acrescentou.

Na entrevista ao canal do clube, conduzida por Júlio Magalhães, o técnico portista recordou os primeiros tempos de trabalho, reafirmando que desde cedo acreditou que era possível suceder ao Benfica, na conquista do primeiro lugar no campeonato: "Tinha a plena consciência que era uma oportunidade fantástica de ajudar o F. C. Porto a voltar a conquistar títulos", realçou.