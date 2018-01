Conceição: "Se ganharmos, o que vier do dérbi é bom"

Miguel Pataco Hoje às 19:44, atualizado às 19:47 Facebook

O treinador do F. C. Porto garantiu estar 100% focado no jogo desta quarta-feira em Santa Maria da Feira (20.15 horas), mas admitiu que o desfecho do Benfica - Sporting pode trazer boas notícias para os dragões.

"Vamos ter um jogo difícil, em que o adversário quer acabar com o ciclo menos positivo que tem tido, mas temos de pensar no que queremos fazer, no nosso objetivo, independentemente adversário, do relvado, da luz, de tudo aquilo que possam ser dificuldades que podemos encontrar. Temos de olhar para nós, sem qualquer tipo de desculpa, e ganhar os três pontos", afirmou, esta terça-feira, Sérgio Conceição, na antevisão do duelo com o Feirense.

O técnico não deixou de abordar o dérbi de Lisboa, que começa depois do duelo dos portistas (21.30 horas). "Não falo para ficar bem na fotografia, mas estamos muito focados no nosso jogo. Se ganharmos, podemos ganhar pontos a dois rivais ou a um deles. Não faço contas nesse sentido, o importante é fazermos o nosso trabalho. O que vier, e nada é decisivo neste momento, é bom, mas há muito jogo pela frente, muitos obstáculos, muitas etapas e depois logo se verá. Não é uma quarta-feira decisiva", garantiu.

Frente ao Feirense, Sérgio Conceição não pode contar com Herrera, que foi punido com dois jogos após a expulsão frente ao Paços de Ferreira. "O castigo do Hector é, de certa forma exagerado... não faço a mínima ideia do que o árbitro escreveu no relatório. Fez o gesto, é verdade, teve uma atitude que não devia ter. Não está ele, estará outro: André André, Óliver, Sérgio Oliveira, Layún... existem algumas soluções. O Herrera tem sido muito importante na equipa, mas a vida das equipas é mesmo assim", afirmou.

Sem querer abordar especificamente a possibilidade de Quintero vir a integrar o plantel - "vamos ver, vamos ver" -, o treinador do F. C. Porto tem a certeza de uma coisa neste mercado de transferências de janeiro: "Quanto a saídas, é evidente que não quero que ninguém saia, porque temos um plantel pouco extenso e, nesta altura, temos o Herrera castigado e o Otávio lesionado".

Com um mês de muita competição pela frente, Conceição mostrou-se agradado pelo facto. "É bom sinal", disse, referindo-se ao facto de o F. C. Porto ainda estar em ação em todas as competições nacionais e nos oitavos de final da Liga dos Campeões.