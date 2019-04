Susana Silva e Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:06 Facebook

Twitter

Partilhar

No final do empate com o Braga, que carimbou a presença do F. C. Porto na final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição deixou críticas à exibição da equipa azul e branca, considerando que os jogadores "passearam a camisola do F. C. Porto em Braga".

"No cômputo geral dos dois jogos fomos superiores ao Braga. De qualquer das maneiras, não fomos a equipa que costumamos ser. Essa é a verdade. Pouco agressivos, alguma passividade, dificuldade em ter bola... Passeamos, um pouco, as camisolas do F. C. Porto por Braga e não gostei", começou por explicar o técnico, explicando as mexidas que fez na equipa ao longo do encontro.

"Tinha de mexer, pois não estávamos a conseguir, de certa forma, controlar o movimento do Braga. Se pudesse, tirava sete ou oito jogadores ao intervalo. Mexi pouco depois para meter mais presença no corredor central. Não foi uma questão estratégica ou tática, mas principalmente de mentalidade. Compreendo porque também fui jogador e quando se está a ganhar por 3-0 é fácil perder a motivação. Mas não é normal que aconteça. Não estou satisfeito e podíamos ter feito mais com os jogadores que começaram de início. Fico frustrado e desiludido", confessou.

Relativamente ao castigo - Sérgio Conceição foi suspenso por oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol após um incidente em Braga, no jogo de sábado -, o técnico portista disse não entender a decisão.

"Estive atento para ver se era possível estar no banco [esta noite]. Não estamos no coro da igreja, estamos num jogo de futebol, num ambiente onde as emoções estão à flor da pele. Não entendo oito dias de castigo, não entendo insultos de pessoas com grande responsabilidade na sociedade portuguesa, não entendo muitas coisas que se estão a passar neste momento", concluiu.