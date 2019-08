Conceição: "Sentimos que as coisas vão ser completamente diferentes"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:00 Facebook

Depois da vitória frente ao Vitória de Setúbal, Sérgio Conceição deu os parabéns à equipa pela exibição depois de "uma semana difícil".

O F. C. Porto arrancou a Liga com uma derrota frente ao Gil Vicente e, esta semana, um desaire frente ao Krasnodar custou a presença dos azuis e brancos na Liga dos Campeões. Este sábado, a equipa azul e branca regressou às vitórias e, na hora de reagir, o treinador dos azuis e brancos não esqueceu os jogadores.

"Não sou muito destas coisas, mas tenho de dar uma palavra aos jogadores, depois de uma semana difícil para o F. C. Porto. Foi uma semana difícil, não estamos habituados a ter desaires, principalmente o último, que nos custou a presença na Liga dos Campeões. Toda a gente esta de parabéns. Entrámos muito bem, estávamos precavidos para a possibilidade de o Vitória de Setúbal se apresentar com uma estrutura ligeiramente diferente. Entrámos de forma agressiva, forte, a pressionar muito o adversário, e nos primeiros 15, 20 minutos criámos cincou ou seis ocasiões de golo", começou por dizer o treinador do F. C. Porto, considerando que a equipa fez um bom jogo.

"Houve um momento em que há uma ocasião do Vitória, que surge de um corte infeliz do Danilo. Mais uma vez, o adversário chegou pela primeira vez à baliza assim. Para nós que andamos no futebol isto são sinais, sentimos que as coisas vão ser completamente diferentes. Foi um jogo bom, com qualidade, mas é o normal do F. C. Porto", concluiu.