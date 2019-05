Conceição: "Só se fosse estúpido é que estava desiludido com a equipa"

Hoje às 12:56 Facebook

Na antevisão do jogo deste domingo com o Nacional, treinador do F. C. Porto falou em "compromisso" com os adeptos

Apesar de depender dos resultados do Benfica para ainda poder chegar ao primeiro lugar do campeonato, Sérgio Conceição continua a acreditar que "é possível" o F. C. Porto ser de novo campeão. "Temos de ganhar os nossos dois jogos e ver o que acontece. Se não acreditasse, nem sequer íamos à Madeira dar despesa ao clube", disse o técnico portista, este sábado, no Olival.

Questionado sobre se estava desiludido com o que os dragões têm feito esta época, Conceição foi claro. "Se fosse na onda do que as pessoas dizem... No ano passado fomos à meia-final da Taça da Liga, este ano fomos à final. No ano passado ficámos na meia-final da Taça de Portugal, este ano estamos na final. No ano passado, fomos eliminados nos oitavos de final da Liga dos Campeões, este ano fomos aos quartos de final. No ano passado, discutimos o campeonato até ao fim, este ano estamos a discutir o campeonato até ao fim. Só se fosse estúpido é que estava desiludido com a equipa".

Sobre os acontecimentos após o jogo da semana passada com o Aves, nomeadamente o regresso da equipa ao relvado para se dirigir aos adeptos muitos minutos depois do apito final, o treinador do F. C. Porto começou por não querer alongar-se, mas depois avançou: "Neste clube, não é só o Sérgio Conceição que fica com azia por perder. Os adeptos não gostam e nós, grupo de trabalho, também não. O que sucedeu foi uma reconciliação de posições. Houve um compromisso. As claques e os adeptos apoiam até ao fim e nós damos tudo como sempre demos. O resto é tudo treta e ruído".

Em relação aos rumores que dão como possível a saída do clube no final da época, Conceição prometeu falar só nessa altura. "Como se diz tanta coisa, o melhor é não abrir a boca", referiu. A seguir, quando questionado sobre se já tinha recebido a garantia de ter uma equipa competitiva na próxima temporada, em função da eventual razia no plantel pela pressão do mercado, disse: "O que estou preparado é para ir à Madeira para ganhar o jogo, depois pensar no Sporting e na Taça de Portugal. Os resultados são o mais importante e não adianta estar a falar do que vai acontecer depois. As pessoas sabem da minha paixão pelo F. C. Porto, do contrato que tenho pela frente, do respeito que tenho pelos adeptos e pelo presidente".