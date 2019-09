Conceição sobre Nakajima: "Não basta ter contrato com o F. C. Porto. É preciso senti-lo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:04 Facebook

Sérgio Conceição fez, esta quarta-feira, a antevisão ao encontro com o Young Boys a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, na qual considerou que o F. C. Porto é "teoricamente mais forte". O técnico abordou, ainda, o episódio com Nakajima no final do encontro com o Portimonense.

"Amanhã [quinta-feira] temos o bicampeão suíço, uma equipa difícil, olhando para as individualidades. A estrutura desta equipa varia muito, até dentro do próprio jogo, mas estamos preparados e precavidos para essas nuances. Somos a equipa com mais presenças na Champions. Não é esta a competição em que queríamos estar, mas é a que estamos. Teoricamente, o F. C. Porto é mais forte que o rival de amanhã, disso não há dúvida. Essa diferença existe, mas isso tem de ser provado nos 90 minutos", começou por dizer Sérgio Conceição.

No final do encontro com o Portimonense, Sérgio Conceição teve um momento de irritação com Nakajima. O técnico começou por cumprimentar o japonês mas, pouco depois, acabou por se irritar com o atleta. Questionado sobre o episódio, realçou que eram conversas entre o próprio e o jogador e anunciou algumas características que os atletas do F. C. Porto têm de ter.

"São conversas nossas. Ele não percebe português mas tentamos comunicar. Todos sabem da minha exigência, da minha entrega e dedicação a este clube. Não me peçam para ter uma reação que não seja emotiva depois de uma vitória aos 90+8 minutos. A mim ou a qualquer adepto do F. C. Porto. Para acabar esta conversa, não basta ter contrato com o F. C. Porto. É preciso senti-lo. Seja o Nakajima, o Sérgio Conceição ou os tratadores de relva. Para representar esta casa, há características primordiais. Todos erramos, é normal. Mas há características que têm de estar diariamente, como a dedicação e o espírito de sacrifício", disse.

Quanto a Zé Luís, continua em dúvida para o encontro com os suíços. "Ele já estava condicionado antes do jogo de Portimão. Conseguimos que ele estivesse operacional para esse jogo. Amanhã veremos. O problema dele foi uma entorse e as horas às vezes são decisivas", acrescentou.

Uribe: "Vim pela história e pelo que o F. C. Porto representa"

Matheus Uribe, um dos reforços do F. C. Porto do último mercado, afirmou ser um "orgulho" representar o clube azul e branco e espera um jogo difícil frente à equipa suíça.

"A minha adaptação foi fácil devido à qualidade dos jogadores que temos e do acompanhamento da equipa técnica. Os resultados também nos ajudam a corrigir. Com vitórias é mais fácil corrigir as coisas menos boas que vamos fazendo. Para mim é um orgulho estar aqui. Vim pela história e pelo que o F. C. Porto representa. Estamos conscientes do adversário que vamos enfrentar. É uma equipa muito rápida, muito vertical. Temos de estar muito focados na defesa ", disse.

O F. C. Porto recebe, esta quinta-feira, o Young Boys na primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. O pontapé de saída está marcado para as 20 horas.