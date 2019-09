Conceição sobre Pinto da Costa: "O nosso presidente é eterno"

JN Hoje às 18:35 Facebook

Na antevisão ao encontro de domingo com o Santa Clara, o treinador portista deixou palavras elogiosas a Pinto da Costa, que será candidato a novo mandato.

Se era de antevisão ao desafio com o Santa Clara, a conferência de imprensa deste sábado também serviu para Sérgio Conceição se mostrar agradado com a recandidatura de Pinto da Costa à presidência. "Vocês sabem o que eu penso, o nosso presidente é eterno", salientou o técnico dos dragões.

Sobre o duelo com o Santa Clara, da sexta jornada da Liga, Sérgio Conceição espera um F. C. Porto ao melhor nível, apesar de só terem passado "poucas horas desde o jogo a meio da semana [Young Boys, para a Liga Europa]".

"É uma equipa bem moldada que no ano passado fez um campeonato tranquilo e dificultou a tarefa aos ditos grandes. E amanhã [domingo] esperamos essas dificuldades. É preciso um F. C. Porto fiel ao nosso trabalho e dinâmica de jogo nos momentos com e sem bola", salientou.

Por outro lado, Sérgio Conceição não abriu o livro sobre quem será o substituto de Alex Telles no lado esquerdo da defesa. "Estão 18 jogadores convocados e todos podem fazer a posição de lateral esquerdo", acrescentou.