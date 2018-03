Conceição sobre treinador adversário: "Não sou hipócrita, não o ia cumprimentar"

Miguel Pataco Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

O treinador do F. C. Porto comentou a polémica no final do encontro com o Paços de Ferreira, quando se recusou a cumprimentar o treinador dos castores, João Henriques, garantindo não ter nada contra a pessoa em causa, apelidando o que aconteceu no Estádio Capital do Móvel como "palhaçada".

A primeira derrota dos dragões no campeonato ficou, quase, para segundo plano durante esta semana, com a recusa de Sérgio Conceição em cumprimentar o treinador do Paços de Ferreira. O técnico do F. C. Porto abordou o tema e admitiu que ficou triste com algumas coisas que ouviu, nomeadamente as acusações de uma alegada cuspidela ao colega de profissão, algo que João Henriques foi o primeiro a negar.

"Eu já estou vacinado, mas é mais difícil para os meus filhos e família. Uma coisa é criticar, outra coisa é enxovalhar em público, atrás de um nome falso nas redes sociais. Fico triste por eles, por não entenderem como as coisas estão. Isto não é futebol, é a sociedade", começou por dizer Sérgio Conceição, antes de virar a agulha para as criticas de ter feito anti-jogo quando era treinador do Olhanense e da Académica.

"Nunca critiquei isso, nunca critiquei a filosofia. Fui treinador da Académica, Olhanense, Braga e Guimarães com muito orgulho. Contem os minutos do Sporting-Académica, que empatámos em Alvalade, ou no Olhanense-Benfica. O Jorge Jesus, que tem alguma dificuldade com a língua portuguesa - e atenção que digo isto porque somos amigos e gosto muito dele -, falou de o Olhanense fazer anti-jogo mas o que queria dizer era que jogámos com o bloco baixo, e não houve a palhaçada de Paços de Ferreira", afirmou, antes de comentar, ironicamente, os muitos milhões de adeptos do Paços de Ferreira.

"Ficou meio mundo escandalizado por não cumprimentar o treinador adversário. Não sabia que o Paços e o João Henriques tinham tantos adeptos. Não tenho nada contra a pessoa, que me parece idónea, mas pareceu-me vê-lo a dar indicações para o anti-jogo. Se calhar percebi mal, mas foi isso que vi. Não sou hipócrita, não sou falso, não ia cumprimentar. Pelos vistos, o anti-jogo pode-se fazer e até se dá como desculpa ser uma equipa de três contra uma de 60 milhões. É como dizer que uma pessoa que passa dificuldades na vida pode ir roubar e isso não tem problema nenhum", explicou.

"Desculpamos o anti-jogo, a promoção da batota e do enganar? Estão ofendidos por isso? Pelo amor de deus", acrescentou Conceição, colocando um ponto final no tema e fazendo questão de assumir toda a culpa pelo penálti falhado por Brahimi na Capital do Móvel.

Culpa própria no penálti

"Falou-se muito sobre o penálti. Quem ia marcar era o Sérgio, mas a culpa não é dele, nem Brahimi, é minha. Ao intervalo, conversei com jogadores e abordei o Sérgio de uma forma que hoje não faria, deixando-o algo intranquilo para bater. Eu também erro, e errei por causa de um discurso que não devia ter", admitiu, garantindo que a próxima grande penalidade será cobrada pelo médio português.

A terminar o rol de polémicas, Conceição comentou a expulsão de José Sá após o final do encontro em Paços de Ferreira, defendendo que haveria outras razões para expulsar outros jogadores.

"O Sá estava ao pé de mim, ouvi-o a dar os parabéns. Acho mais grave o que fez o guarda-redes do Paços ao longo do jogo. Isso, sim, é que era motivo para ver mais do que um amarelo durante o jogo. Mas isto é só a minha opinião", finalizou.