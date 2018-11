Conceição: "Somos o F. C. Porto e queremos demonstrá-lo em campo"

Arnaldo Martins Hoje às 13:13 Facebook

Sérgio Conceição aponta ao triunfo sobre o Belenenses na Taça de Portugal. Treinador confirma titularidade de Tiquinho e afasta-se da polémica entre Mourinho e Casillas. "O que tenho a ver com isso?", perguntou.

O F. C. Porto volta sábado (20.45 horas) a entrar em campo, após a pausa competitiva devido aos jogos das seleções, e mede forças com o Belenenses, em jogo que vale a passagem aos oitavos de final da Taça. "O Belenenses ainda não perdeu fora na Liga e é uma equipa que gosta de ter bola. É um jogo difícil, mas somos o F. C. Porto e queremos demonstrá-lo em campo pela atitude e não apenas pelas camisolas", salientou Sérgio Conceição, na antevisão à partida.

O treinador não adiantou quem vai ocupar o lugar na baliza, mas abriu uma exceção quando foi questionado se Adrián López, que apontou o póquer na eliminatória anterior com o Vila Real, seria o ponta de lança. "Ponta de lança? Tiquinho. Joga o Soares. Pronto, abri uma exceção", disse, arrancando sorrisos na sala de imprensa.

A recente polémica entre José Mourinho e Iker Casillas também saltou para a conversa, mas o treinador não se alongou em comentários: "O que tenho a ver com isso? Conheço o Mourinho, foi meu treinador, trabalho aqui com o Iker e, sinceramente, é um problema que não me pertence e nem sequer entra no balneário. Não tenho de sair em defesa de ninguém".