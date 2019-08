Conceição: "Tenho muita confiança naquilo que faço e nos meus jogadores"

Hoje às 13:58, atualizado às 14:39 Facebook

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição afirmou, na antevisão da receção de amanhã, sábado (21.30 horas) ao V. Setúbal, para a segunda jornada da Liga, que grupo está com "boa saúde mental" e que a visita do presidente ao Olival é "uma situação normal de dragões que se querem juntos".

O técnico portista abordou, esta manhã de sexta-feira, na conferência de Imprensa que antecede o jogo com os sadinos, o momento atual da equipa, mostrando confiança no grupo que tem às ordens. "É um momento menos bom e que é natural. Estou aqui há dois anos e pouco e as coisas têm corrido de maneira positiva. Momentos menos bons acontecem em todo o lado, em todas as situações da vida das pessoas e a nível profissional. Agora, sempre com a capacidade de perceber que é um momento, até porque tenho muita confiança naquilo que faço e muita confiança nos meus jogadores", frisou Sérgio Conceição, explicando, de seguida, quais os critérios em que baseia as escolhas.

"Não são por intuição, é pelo que vejo nos treinos. Não me baseio naquilo que foi o último jogo para fazer a equipa. Obviamente é um indicador no meio de outros que são importantes, nomeadamente o trabalho diário, a condição física que é importante, tática do jogo em relação ao que é a equipa e o adversário. Há uma série de situações que é normal que o treinador analise, ainda por cima tendo um plantel com variadíssimos jogadores novos na casa", avançou o treinador portista.

Apesar das duas derrotas seguidas, na estreia da Liga frente ao Gil Vicente (2-1) e na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões que ditou a "caída" para a fase de grupos da Liga Europa, Conceição diz ter encontrado, esta manhã, um grupo "com boa saúde mental, um sol fantástico e uma saúde maravilhosa para fazer aquilo que gosta de fazer". "Com uma vontade enorme de dar a volta a este momento menos positivo, que é apenas um momento, e pronto para aquilo que vem amanhã", acrescentou.

Sobre a visita de Jorge Nuno Pinto da Costa ao Olival, o técnico do F. C. Porto desdramatizou. "Em relação à presença do presidente, devo resumir a uma frase que o marketing optou por lançar esta época, muito bem e com muita qualidade: Dragões Juntos. Volto a referir Dragões Juntos. E acrescentei 'lutemos como irmãos'. Essa frase está no nosso balneário e em todos os balneários onde vamos jogar. Por isso o presidente faz parte do que é o clube, é o responsável máximo, é o líder. Ficamos sempre muito contentes por perceber que ele vem cá. Muitas vezes não sai nas fotos porque, se calhar, vocês estão menos atentos. Neste momento é normal que deem atenção a tudo o que se passa pelo próprio momento, e isto não é nenhuma crítica. É mesmo assim", justificou Sérgio Conceição.

E complementa: "O presidente costuma estar muitas vezes com a equipa, é uma pessoa experiente, e mesmo sem falar, só a presença para o grupo de trabalho é importante. Não tenho mais nada a acrescentar, a não ser que não é de estranhar, ou de comentar, é uma situação normal de dragões que se querem juntos. Mas dragões verdadeiramente juntos. É assim que vamos sair disto e conquistar títulos, pois é para isso que trabalhamos".

As assobiadelas dos adeptos também foram motivo de comentário: "Ouvi assobios quando a equipa adversária saiu, depois ouvi palmas. Ouvi alguns assobios que são absolutamente naturais, de acordo com aquilo que foi a nossa prestação na primeira parte, que faz parte da essência do clube e da paixão dos adeptos", começa por referir o treinador, para logo avançar: "Não esperem que critique em algum momento os adeptos, eles são a alma do clube, são aqueles que fazem com que os clubes vivam. Nesse sentido, tenho de ouvir e calar, trabalhar e ter resultados".

Contudo, o técnico dos azuis e brancos reconhece não ficar "cheio de sorrisos" nos momentos em que ouve os adeptos manifestar descontentamento. "Gosto mais de ouvir palmas. Mas, também, como não fico eufórico quando ouço palmas, não fico verdadeiramente desiludido ou em baixo quando ouço assobios. São situações que andam ao lado, mas não fazem parte do meu foco nem do que é o meu caminho. Ouço e vejo, mas não podem contribuir na minha dedicação e vontade de vencer, nem no meu trabalho".

Sobre o rombo financeiro que os dragões vão levar nas contas por terem falhado a fase de grupos da Champions, o treinador lembrou que "em dois anos entraram mais de 100 milhões de euros no F. C. Porto, naquilo que foram as prestações na Liga dos Campeões". "É a primeira coisa que me apraz dizer, pois esquecemos um bocadinho o passado recente e eu não tenho de o lembrar. Não sou o diretor financeiro, não faço parte das finanças e o nosso grupo de trabalho tem é de ganhar títulos. O que resulta desses títulos são situações como estar na Liga dos Campeões e ganhar campeonatos. Naturalmente há essa preocupação financeira e temos todo o gosto em contribuir para ela, mas o nosso objetivo não é olhar para as contas, mas sim para aquilo que são os resultados, e neste caso, títulos", salientou, referindo que as estatísticas, sejam as do ano passado ou outras, para ele "valem zero".

"Não vou falar que no ano passado fizemos o maior número de pontos na fase de grupos da Liga dos Campeões, pois isso não interessa, o que interessa é agora e focar no jogo de amanhã e pensar nele".

E no que ao V. Setúbal diz respeito, Sérgio Conceição afirma que os dragões "estão preparados" para contrariarem a estratégia adversária, seja ela num 4-4-2 ou num 4-3-3. "Cabe-nos a nós fazer um jogo competente e ganhar", avançou.

Já a alegada falta de condição física do avançado maliano Marega foi completamente desvalorizada por Sérgio Conceição. "Está completamente esclarecido o assunto. Não vi nenhum problema porque controlamos todos os dias, faz parte das minhas exigências enquanto treinador termos um nutricionista perto de nós, controlarmos o peso e tudo o que envolve o estado físico do jogador. Isso é uma parte, no meio de tantas outras, a que estamos super atentos. Isso nem é um tema", finalizou.