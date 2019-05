Conceição: "Tenho um jogador destroçado porque não pode jogar uma final"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:49 Facebook

Sérgio Conceição considerou que seria "muitíssimo difícil" vencer este campeonato e elogiou a prestação da equipa azul e branca depois de estar em desvantagem.

"Era um jogo difícil. Por tudo o que tem acontecido nas últimas jornadas, seria muitíssimo difícil ganhar este campeonato. Tínhamos de fazer o nosso trabalho. Não entrámos com o entusiasmo que eu gostava, isso foi dito aos jogadores. Jogo num contexto difícil. Passámos muitas jornadas em primeiro lugar. Fizemos, nestes dois anos, 88 e 85 pontos, ultrapassámos os 170 pontos em dois campeonatos, o que é de realçar, mas não chegou para sermos bicampeões", começou por dizer o treinador do F. C. Porto, lamentando a expulsão de Corona.

"Independentemente do que se passasse no outro estádio [jogo do Benfica frente ao Santa Clara], o importante era ganharmos e ficarmos com os três pontos, para depois ver o que acontecia. Ganhámos, fomos justos vencedores. Pena esta parte final. Não vi, sinceramente, agressão da parte do Corona e ficamos sem um jogador extremamente importante. Acho que, até para o espetáculo, é negativo. Tenho o jogador destroçado por que não pode jogar uma final para a qual trabalhou durante a época, numa situação onde não fez absolutamente nada", concluiu.

F. C. Porto e Sporting voltam a ter encontro marcado no próxima sábado, 25 de maio, para disputar a final da Taça de Portugal no Jamor.