Conceição tira caráter decisivo ao clássico

Na antevisão do duelo de domingo com o Benfica, na Luz, o treinador do F. C. Porto falou da importância de "ganhar a um rival direto" na luta pelo título, mas também disse que o peso do resultado é "momentâneo", pois o campeonato está ainda na sétima jornada.

"É um jogo importante pelos três pontos que podemos conquistar e pelos três pontos que não deixamos o Benfica ganhar. Obviamente que não é um jogo decisivo. O campeonato é uma prova de regularidade. Andam sempre três, agora quatro equipas, sem esquecer ainda o Rio Ave, muito juntas. Claro que é importante ganhar em casa de um adversário direto, mas penso que o impacto do resultado será momentâneo. Não vale a pena vencer na Luz e depois perder o jogo seguinte em casa", afirmou Sérgio Conceição, este sábado, no Olival.

Cada clássico tem uma história. Nem a jornada europeia que as duas equipas tiveram vai influir

Sobre um possível regresso de Soares ao onze dos dragões, agora que o avançado brasileiro está disponível depois de ter ficado de fora do jogo com o Galatasaray por não estar inscrito na Champions, o técnico portista adensou o mistério. "Não tenho de fazer o onze em função do estatuto, mas de quem está melhor e de quem me dá mais garantias de ter sucesso. É bom que Soares esteja disponível no campeonato, mas isso não implica que tenha de mudar. Sinto-me confortável porque tenho um grupo de jogadores inteligente e o mais importante é pensarmos como equipa. Vamos estar todos com uma energia muito positiva para conseguirmos um bom resultado, que é a vitória", sublinhou.

Com elogios ao Benfica, um "adversário difícil", Conceição sublinhou que o F. C. Porto terá de estar "ao melhor nível" para conseguir ganhar o jogo e desvalorizou as ausências nas duas equipas, sabendo que não pode contar com o lesionado Aboubakar e que o Benfica não tem disponíveis os centrais Jardel e Conti: "Tudo depende. Os centrais que jogarem pelo Benfica podem fazer um jogo fantástico. Neste tipo de jogos, quem está mais ou menos bem não tem influência. Cada clássico tem uma história. Nem a jornada europeia que as duas equipas tiveram vai influir. A pressão de ganhar é sempre a mesma, assim como a responsabilidade de darmos uma resposta positiva".