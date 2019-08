Conceição: "Uribe pode não ser espetacular, mas é um espetáculo de jogador"

Arnaldo Martins Hoje às 13:22 Facebook

Treinador Sérgio Conceição elogia médio colombiano e confirma saídas de Osorio e Vaná

Na antevisão à partida com o Vitória de Guimarães (amanhã, 18.30 horas, no Dragão), Sérgio Conceição analisou o desempenho de Matheus Uribe, um dos últimos reforços a chegar ao plantel, e que pegou de estaca na formação portista.

"Se dei o aval para a contratação foi porque percebi que podia ser um elemento importante para a equipa. Acima de tudo, o Matheus é um jogador rigoroso e disciplinado no que se lhe pede. Tem também muita chegada ao ataque. Ainda não mostrou isso porque lhe pedi outras coisas com o Setúbal e na Luz, de acordo com o momento da equipa. Pode não ser espetacular, mas é um espetáculo de jogador", resumiu o técnico dos dragões.

O mercado fecha na próxima segunda-feira e Conceição não quis abrir muito o livro, mas acabou por confirmar as saídas de Osório (cedido ao Zenit) e Vaná (cedido ao Famalicão): "Desejo-lhes a maior sorte do Mundo, fizeram parte da nossa família desportiva".

Após a vitória (0-2) na Luz, sobre o Benfica, os dragões recebem o conjunto minhoto, que, na época anterior, triunfou no Dragão, por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0.

"É sempre melhor trabalhar em cima de vitórias, mas há que ter um equilíbrio. Também não entrámos em depressão quando as coisas estavam menos bem. Pior que as prestações com o Gil Vicente e Krasnodar era difícil, por isso depois só podíamos melhorar. Agora, vamos ter um adversário à imagem do Ivo [treinador do V. Guimarães]. É uma equipa compacta em termos defensivos e que no processo ofensivo gosta de ter bola. Neste momento, baseia-se muito as ações dos alas, que estão acima da média. É uma equipa competitiva, mas estamos focados e preparados", concluiu Conceição.