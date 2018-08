Condutor de BMW que entrou em Alcochete diz ter sido autorizado

18 Maio 2018 às 19:33 Facebook

Nuno Torres, condutor do BMW que entrou em Alcochete após os incidentes com adeptos na terça-feira, diz que foi autorizado a entrar na Academia do Sporting. "Já tinham a minha matrícula", afirmou.

Nuno Torres é um dos adeptos que esteve na Academia de Alcochete, no dia dos incidentes, mas diz que quando chegou ao local já as agressões tinham acontecido.

"Vi o Jorge Jesus com sangue nos lábios e tentei ajudá-lo com uma garrafa de água. Fui buscar o meu carro, voltei e fui buscar o Fernando Mendes. Fui autorizado a entrar, já tinham a minha matrícula, mas não sei quem deu essa autorização. Fui lá para tentar ajudar e estou a ser crucificado", disse Nuno Torres à SIC Notícias.

O adepto sportinguista lembra que não entrou nas instalações de cara tapada. "Estão a crucificar-me por uma situação que não tenho nada a ver. Tenho um negócio para gerir, filhos para sustentar e isto é revoltante", acrescentou.