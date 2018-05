Confirmada eliminação do Besiktas da Taça após falta de comparência

Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

A federação turca de futebol (TFF) confirmou este sábado a eliminação do Besiktas da Taça da Turquia, depois da falta de comparência ao jogo no terreno do Fenerbahçe, na quinta-feira, em protesto contra os incidentes ocorridos na segunda mão.

Em comunicado, a TFF confirma a derrota por 3-0 da formação que conta com os internacionais portugueses Pepe e Ricardo Quaresma, assim como o afastamento da edição de 2018/10 da Taça da Turquia.

Desta forma, a final da prova vai ser disputada entre Fenerbahçe, de Luís Neto, e Akhisarspor, de Miguel Lopes, em Diyarbakir, no sudeste do país, na próxima quinta-feira.

Depois do 2-2 na primeira mão, em março, em 19 de abril, o segundo jogo, no terreno do Fenerbahçe, foi interrompido aos 57 minutos, quando se registava um empate 2-2, devido ao arremesso de objetos para o relvado, que atingiram o treinador das 'águias negras', Senol Günes.

A TFF decidiu retomar o encontro, que deveria ter sido concluído na quinta-feira, mas o Besiktas cumpriu a ameaça de não comparecer, por considerar que deveria ter ficado automaticamente apurado para final.

A rivalidade entre os três 'grandes' de Istambul (Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas) agudizou-se esta temporada, atendendo a que os quatro primeiros classificados do campeonato estão separados por quatro pontos, a duas jornadas do fim.