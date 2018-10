Confrontos entre adeptos do Benfica e Sporting

Hoje às 19:50 Facebook

Corpo de Intervenção da PSP teve de intervir para serenar os ânimos antes da Supertaça de voleibol, que se joga na Póvoa de Varzim

De acordo com a imprensa desportiva, registaram-se confrontos entre adeptos do Benfica e do Sporting antes do jogo da Supertaça de voleibol. Os simpatizantes encarnados arremessaram garrafas e outros objetos contra os adeptos rivais e, perante alguns momentos de pânico, as forças de segurança tiverem de intervir para serenar os ânimos.

Após a rápida intervenção do Corpo de Intervenção da PSP, foi restabelecida a ordem quase de imediato. Neste momento, Benfica e Sporting encontram-se a disputar a Supertaça.